Πολιτική

Βασίλης Σπανάκης: Θύμα κλοπής ο βουλευτής της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διέρρηξαν το αυτοκίνητο του βουλευτή της ΝΔ, Βασίλη Σπανάκη, στη Νέα Σμύρνη.

Θύμα κλοπής ο βουλευτής της ΝΔ, Βασίλη Σπανάκη, στη Νέα Σμύρνη

Αγνωστοι διέρρηξαν, βραδινές ώρες της περασμένης Τρίτης, 20 Δεκεμβρίου, το αυτοκίνητο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που ήταν σταθμευμένο σε παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όπου βρίσκεται το πολιτικό γραφείο του.

Οι δράστες, στο διάστημα μεταξύ 21:00 - 00:30 που ο βουλευτής βρισκόταν στο γραφείο του, έσπασαν τζάμι του οχήματος και αφαίρεσαν ένα παλτό.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Καιρός: Αραιή συννεφιά και άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Rafale: Η Κολομβία διαπραγματεύεται την αγορά μαχητικών από τη Γαλλία