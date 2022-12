Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο Λέων να ζητήσει συγγνώμη και να δώσει απαντήσεις

"Μπαράζ" εξωδίκων από τον Αλέξη Κούγια σε ιατροδικαστές για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πέντε εξώδικα στους Γρηγόρη Λέων, Χάιδω Σπηλιοπούλου, Νικόλαο Καρακούκη, Νικόλαο Καλόγρηα και Χρήστο Ευτυχιάδη απέστειλε ο Αλέξης Κουγιάς.

Ο ποινικολόγος προέβη σε αυτή την ενέργεια καλώντας τους να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ιατροδικαστικού και παθολογοανατομικού περιεχομένου ερωτήσεις γύρω από τις γνωμοδοτήσεις τους κατά της πελάτισσάς του, Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με τα εξώδικα του κ. Κούγια, οι ερωτήσεις αφορούν στην απουσία ιατροδικαστικών και παθολογοανατομικών εξετάσεων που δεν έκαναν πριν τις γνωμοδοτήσεις και δήθεν -όπως ο ίδιος αναφέρει- επιστημονικές τους απόψεις και εργαστηριακές προσεγγίσεις με τις οποίες κατέστησαν κατηγορούμενη τη Ρούλα Πιστπιρίγκου για τους θανάτους των παιδιών της Μαλένα και Ιριδα και με τις οποίες όπως αναφέρει «κατέστρεψαν» την 37χρονη προφυλακισμένη μητέρα.

Αναλυτικά τα εξώδικα του Αλέξη Κούγια

ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑ - ΧΑΪΔΩ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΚΟΥΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΛΟΓΡΗΑ, ΧΡΗΣΤΟ ΕΥΤΥΧΙΑΔΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΕΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΑΣ Σ.Π. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Σ. Π.

ΠΡΟΣ

Τον Γρηγόρη Λέων

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε εμφανιστεί αυτόκλητος σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές και έχετε παραχωρήσει εκατοντάδες συνεντεύξεις κι ενώ μέχρι πρότινος ήσασταν παντελώς άγνωστος στην ελληνική κοινωνία, εκμεταλλευόμενος τη δραματική και καταστροφική δι’ εμέ υπόθεση, η οποία αποτέλεσε δημιούργημα μόνο συγκεκριμένων τηλεοπτικών εκπομπών, καταστήσατε τον εαυτό σας έναν πασίγνωστο πλέον ιατροδικαστή, αποκρύπτοντας σκοπίμως ότι δεν είστε τακτικός ιατροδικαστής, ισχυριζόμενος την ίδια στιγμή ότι είστε Πρόεδρος των Ιατροδικαστών. Με συκοφαντήσατε και με διασύρατε, καταπατώντας το τεκμήριο της αθωότητάς μου σε συνεργασία με τους κ.κ. Καρακούκη, Καλόγρηα και Σπηλιοπούλου, με την τελευταία μάλιστα είστε στενοί φίλοι από την εποχή που εξεταστήκατε ως απόφοιτος του Ιταλικού Πανεπιστημίου και επιθυμούσατε να αποκτήσετε την ειδικότητα του ιατροδικαστή. Ενόψει των ως άνω και λόγω των παράνομων πράξεων που διαρπάξατε σε βάρος μου θα καταθέσω μήνυση σε βάρος σας και θα σας ενάγω προκειμένου να λάβω από εσάς αποζημίωση 1.000.000 ευρώ.

Επειδή ουδέποτε απαντήσατε σε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αυθόρμητα σε κάθε ιατροδικαστή πραγματογνώμονα όταν διενεργεί αμερόληπτα. Συγκεκριμένα, ρωτώ:

Γνωρίζατε ότι η Μαρία – Ελένη έπασχε από λευχαιμία; Γνωρίζατε, γιατί δεν ανευρέθηκε η λευχαιμία κατά την ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων και των μπλοκ παραφίνης της Μαρίας Ελένης, του κ. Ευτυχιάδη - μάλιστα σε ποια βασικά όργανα ανέμεναν να αναζητηθούν λευχαιμικού τύπου διηθήσεις; Nα σημειωθεί ότι το πόρισμα είτε του ενός είτε του άλλου παθολογοανατόμου δεν κάνει καν μνεία στο ότι : δεν ανευρέθησαν μικροσκοπικά ευρήματα συμβατά με λευχαιμία. Δεν αναζητήθηκαν; Ξεχάστηκαν να αναζητηθούν; Δεν ενημερώθηκαν οι ανωτέρω παθολογοανατόμοι για το ιστορικό του παιδιού; Να τεθεί υπ’ όψιν μου αντίγραφο του εγγράφου των Ιατροδικαστών που ζήτησαν την ιστολογική εξέταση προκειμένου να γνωστοποιηθεί επίσημα τι αναγράφει. Τι τύπο λευχαιμίας είχε η Μαρία-Ελένη και ποιο θεραπευτικό σχήμα είχε λάβει εντός του Νοσοκομείου; Αυτό το φάρμακο αναζητήθηκε από τον Τοξικολόγο; Θα μπορούσε να συσχετίζεται με την ανευρεθείσα κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος ; Αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο; Η κενοτοπιώδης εκφύλιση του ήπατος δημιουργείται πέριξ της στιγμής του θανάτου, δηλαδή τρία λεπτά από την εκπνοή του θανόντος; Σε πόσες παθολογοανατομικές εκθέσεις στην επαγγελματική σας πορεία έχει ανευρεθεί η ως άνω κυτταρική βλάβη του ήπατος και την έχετε συνδέσει με βίαιο στερητικό θάνατο (ασφυξία); Θα μπορούσε η ως άνω βλάβη να έχει επέλθει εν μέσω μεταβολικών διαταραχών; Το απέκλεισαν έστω θεωρητικά ή όχι; ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. Πόσα περιστατικά παιδιών με θάνατο στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι έχετε εξετάσει, και να προσκομίσετε από το αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ανάλογες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Έτσι, θα διευκρινιστεί τι λάθος έγινε από τις κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα ή αν οι ως άνω δύο έπραξαν με βάση την Επιστήμη. Πόσες ασφυξίες έχετε αποδώσει ως αιτία θανάτου σε βρέφος; Να προσκομιστούν ανάλογες εκθέσεις ασφυχτικού μηχανισμού. Έχει περιέλθει σε γνώση σας περιστατικό που το απέδωσαν σε βίαιο στερητικό θάνατο, αλλά το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο εν μέσω παθολογικού μηχανισμού θανάτου και όχι ασφυχτικού; Πότε ένας Ιατροδικαστής κάνει λάθος ; Ποια είναι τα λάθη των κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αριθμημένα; Αν είχατε διενεργήσει τη Νεκροψία - Νεκροτομή εκείνη τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα οι θάνατοι, αντί για την κ.κ. Τσάκωνα και την Τσιόλα, σε τι αιτία θανάτου θα καταλήγατε; Σε τι αιτία θανάτου θα καταλήγατε αν δεν ανήκαν τα ανήλικα παιδιά στην ίδια οικογένεια; Πόσες φορές στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία έχετε περιγράψει ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου (ανθρωποκτονία) με απόφραξη εξωτερικών στομίων αεροφόρων οδών; Στηρίχτηκε στην ιστολογική εξέταση; Το πόρισμα εν γένει της ασφυξίας στηρίχτηκε στο ιστολογικό αποτέλεσμα της Ίριδας. Το επιβεβαιώνετε; Τι εννοείτε όταν αναφέρεστε σε κακώσεις; Τι σημαίνει για εσάς εκδορά, μικροεκδορά, τραύμα, εκχυμωτικό εντύπωμα ; Πότε δίδετε διάμετρο και γενικά διαστάσεις; Η ανθρωποκτονία στην Ίριδα αναγράφετε ότι στηρίχτηκε στην «εντύπωση» (σελίδα 7) συγκεκριμένα: «δίδεται η εντύπωση δύο εκδορών»! Ποιες είναι οι κακώσεις κατά το στοματικό βλεννογόνο. Διευκρινίστε καθώς το – ωσεις αφορά πληθυντικό αριθμό! Διαστάσεις γιατί δεν αναφέρετε; Το θεωρείτε ανούσιο όταν μιλάτε για ανθρωποκτονία και μάλιστα περιγράφετε και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε; Επισυνάψτε τις φωτογραφίες - με βελάκι δίπλα σε κάθε μία κάκωση με αιμορραγική διήθηση ως αναφέρετε στην ανωτέρω σελίδα (7) παράγραφο 2. Αφού δεν γνωρίζουν τι διάσταση ήταν το «τραύμα» με ποιο κριτήριο καταλήγουν στην παράγραφο 3 της ιδίας προαναφερθείσης σελίδας, πως κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε ικανή διαπότιση αίματος στο πανάκι; Αν αλλάξει το πόρισμα του κ. Ευτυχιάδη θα μπορούν οι Ιατροδικαστές να εμμείνουν στον ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου στο οποίο όπως ισχυρίζονται κατέληξαν εξ αποκλεισμού; Πώς αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί στην Μαρία –Ελένη α. μεταβολικές διαταραχές, β. κατανάλωση φαρμάκου που μπορεί να έδρασε ως τοξικός παράγοντας και επέφερε την κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος και γ. όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει διενεργηθεί γονιδιακός έλεγχος στην Μαρία – Ελένη

Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν μοιραία στον Ιατροδικαστή που παίρνει ανοιχτά θέση για «ανθρωποκτονία» και την εισφέρει στις αρχές και είναι ερωτήματα, τα οποία ουδέποτε απαντήθηκαν στην γνωμοδότηση των κ.κ. Καρακούκη, Καλόγρηα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΔΙΑΜΑΡΤΎΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ και ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ όπως μου ζητήσετε δημόσια συγγνώμη σε τηλεοπτικές εκπομπές του ANT1 εντός 24 ωρών και μου απαντήσετε εγγράφως εντός 24 ωρών στα ανωτέρω ερωτήματα, αποστέλλοντας την απάντησή Σας στον υπογράφοντα πληρεξούσιο Δικηγόρο μου, ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩ ότι θα προσφύγω εναντίον σας τόσο ενώπιον των ποινικών, όσο και ενώπιον των αστικών Δικαστηρίων για τα ποινικά και αστικά αδικήματα που διαπράξατε εις βάρος μου, ζητώντας την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος σας και την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεσή επίδοσής του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.



ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Σ. Π.

ΠΡΟΣ

Την Χάιδω Σπηλιοπούλου

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της υποθέσεως μου, που εκκρεμεί ενώπιον της 35ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών και κατόπιν επικοινωνίας μου με ιατροδικαστές, παθολογοανατόμους και καθηγητές που βρίσκονται και εργάζονται στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας θέσω τα εξής ερωτήματα, τα οποία έχουν ανακύψει εξαιτίας των καταθέσεων ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας και στα οποία επιθυμώ να απαντήσετε, καθώς στερούμαι ιατρικών γνώσεων.

Επειδή αποτελείτε την επιστημονική συνεργάτιδα της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας και από το σύνολο των καταθέσεων προέκυψε ότι δεν της υποδείξατε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αυθόρμητα σε κάθε ιατροδικαστή πραγματογνώμονα όταν ενεργεί αμερόληπτα. Συγκεκριμένα, ρωτώ:

Γνωρίζατε ότι η Μαρία – Ελένη έπασχε από λευχαιμία; Γνωρίζατε, γιατί δεν ανευρέθηκε η λευχαιμία κατά την ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων και των μπλοκ παραφίνης της Μαρίας Ελένης, του κ. Ευτυχιάδη - μάλιστα σε ποια βασικά όργανα ανέμεναν να αναζητηθούν λευχαιμικού τύπου διηθήσεις; Nα σημειωθεί ότι το πόρισμα είτε του ενός είτε του άλλου παθολογοανατόμου δεν κάνει καν μνεία στο ότι : δεν ανευρέθησαν μικροσκοπικά ευρήματα συμβατά με λευχαιμία. Δεν αναζητήθηκαν; Ξεχάστηκαν να αναζητηθούν; Δεν ενημερώθηκαν οι ανωτέρω παθολογοανατόμοι για το ιστορικό του παιδιού; Να τεθεί υπ’ όψιν μου αντίγραφο του εγγράφου των Ιατροδικαστών που ζήτησαν την ιστολογική εξέταση προκειμένου να γνωστοποιηθεί επίσημα τι αναγράφει. Τι τύπο λευχαιμίας είχε η Μαρία-Ελένη και ποιο θεραπευτικό σχήμα είχε λάβει εντός του Νοσοκομείου; Αυτό το φάρμακο αναζητήθηκε από τον Τοξικολόγο; Θα μπορούσε να συσχετίζεται με την ανευρεθείσα κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος; Αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο; Η κενοτοπιώδης εκφύλιση του ήπατος δημιουργείται πέριξ της στιγμής του θανάτου, δηλαδή τρία λεπτά από την εκπνοή του θανόντος; Σε πόσες παθολογοανατομικές εκθέσεις στην επαγγελματική σας πορεία έχει ανευρεθεί η ως άνω κυτταρική βλάβη του ήπατος και την έχετε συνδέσει με βίαιο στερητικό θάνατο (ασφυξία); Θα μπορούσε η ως άνω βλάβη να έχει επέλθει εν μέσω μεταβολικών διαταραχών; Το απέκλεισαν έστω θεωρητικά ή όχι; ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. όσα περιστατικά παιδιών με θάνατο στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι έχετε εξετάσει, και να προσκομίσετε από το αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ανάλογες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Έτσι, θα διευκρινιστεί τι λάθος έγινε από τις κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα ή αν οι ως άνω δύο, έπραξαν με βάση την Επιστήμη. Πόσες ασφυξίες έχετε αποδώσει ως αιτία θανάτου σε βρέφος; Να προσκομιστούν ανάλογες εκθέσεις ασφυχτικού μηχανισμού. Στην υπόθεση με κατηγορούμενο τον Χ. Αναγνωστόπουλο με ιστολογικά ευρήματα καταλήξατε στην ανθρωποκτονία; Προσκομίστε την έκθεση. Πότε ένας Ιατροδικαστής κάνει λάθος ; Ποια είναι τα λάθη των κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αριθμημένα; Αν είχατε διενεργήσει τη Νεκροψία - Νεκροτομή εκείνη τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα οι θάνατοι, αντί για την κ.κ. Τσάκωνα και την Τσιόλα, τι αιτία θανάτου θα δίνατε; Τι αιτία θανάτου θα δίνατε αν δεν ανήκαν τα ανήλικα παιδιά στην ίδια οικογένεια; Πόσες φορές στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία έχετε περιγράψει ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου (ανθρωποκτονία) με απόφραξη εξωτερικών στομίων αεροφόρων οδών; Στηρίχτηκε στην ιστολογική εξέταση; Το πόρισμα εν γένει της ασφυξίας στηρίχτηκε στο ιστολογικό αποτέλεσμα της Ίριδας. Το επιβεβαιώνετε; Τι εννοείτε όταν αναφέρεστε σε κακώσεις; Τι σημαίνει για εσάς εκδορά, μικροεκδορά, τραύμα, εκχυμωτικό εντύπωμα ; Πότε δίδετε διάμετρο και γενικά διαστάσεις; Η ανθρωποκτονία στην Ίριδα αναγράφετε ότι στηρίχτηκε στην «εντύπωση» (σελίδα 7) συγκεκριμένα: «δίδεται η εντύπωση δύο εκδορών»! Ποιες είναι οι κακώσεις κατά το στοματικό βλεννογόνο. Διευκρινίστε καθώς το – ωσεις αφορά πληθυντικό αριθμό! Διαστάσεις γιατί δεν αναφέρετε; Το θεωρείτε ανούσιο όταν μιλάτε για ανθρωποκτονία και μάλιστα περιγράφετε και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε; Επισυνάψτε τις φωτογραφίες - με βελάκι δίπλα σε κάθε μία κάκωση με αιμορραγική διήθηση ως αναφέρετε στην ανωτέρω σελίδα (7) παράγραφο 2. Αφού δεν γνωρίζουν τι διάσταση ήταν το «τραύμα» με ποιο κριτήριο καταλήγουν στην παράγραφο 3 της ιδίας προαναφερθείσης σελίδας, πως κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε ικανή διαπότιση αίματος στο πανάκι; Αν αλλάξει το πόρισμα του κ. Ευτυχιάδη θα μπορούν οι Ιατροδικαστές να εμμείνουν στον ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου στο οποίο όπως ισχυρίζονται κατέληξαν εξ αποκλεισμού; Πώς αντιλαμβάνεστε ότι ουδέποτε στην Μαρία – Ελένη Δασκαλάκη: 1. διενεργήθει γονιδιακός έλεγχος, 2. εξετάστηκε αν υπήρχαν μεταβολικές διαταραχές, 3. εξετάστηκε αν της χορηγήθηκε φάρμακο που μπορεί να έδρασε ως τοξικός παράγοντας και επέφερε την κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος. Πώς αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί στην Μαρία –Ελένη α. μεταβολικές διαταραχές, β. κατανάλωση φαρμάκου που μπορεί να έδρασε ως τοξικός παράγοντας και επέφερε την κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος και γ. όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει διενεργηθεί γονιδιακός έλεγχος στην Μαρία – Ελένη.



Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν μοιραία στον Ιατροδικαστή που παίρνει ανοιχτά θέση για «ανθρωποκτονία» και την εισφέρει στις αρχές και είναι ερωτήματα, τα οποία ουδόλως απαντήθηκαν στην γνωμοδότηση των κ.κ. Καρακούκη, Καλόγρηα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ όπως μου απαντήσετε εγγράφως εντός 24 ωρών στα ανωτέρω ερωτήματα, αποστέλλοντας την απάντησή σας στον υπογράφοντα πληρεξούσιο Δικηγόρο μου, ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩ ότι θα προσφύγω εναντίον σας τόσο ενώπιον των ποινικών, όσο και ενώπιον των αστικών Δικαστηρίων για τα ποινικά και αστικά αδικήματα που διαπράξατε εις βάρος μου, ζητώντας την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος σας και την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεσή επίδοσής του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 22.12.2022

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Σ.Π.

ΠΡΟΣ

Τον Νικόλαο Καρακούκη

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της υποθέσεώς μου, που εκκρεμεί ενώπιον της 35ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών και κατόπιν επικοινωνίας με ιατροδικαστές, παθολογοανατόμους και καθηγητές που βρίσκονται και εργάζονται στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας θέσω τα εξής ερωτήματα, τα οποία έχουν ανακύψει εξαιτίας της έκθεσης που συντάξατε και στα οποία επιθυμώ να απαντήσετε, καθώς στερούμαι ιατρικών γνώσεων. Επειδή δεν απαντήσατε ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας σε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αυθόρμητα σε κάθε ιατροδικαστή πραγματογνώμονα όταν ενεργεί αμερόληπτα. Συγκεκριμένα, σας ερωτώ:

Γνωρίζατε ότι η Μαρία – Ελένη έπασχε από λευχαιμία; Γνωρίζατε, γιατί δεν ανευρέθηκε η λευχαιμία κατά την ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων και των μπλοκ παραφίνης της Μαρίας Ελένης, του κ. Ευτυχιάδη - μάλιστα σε ποια βασικά όργανα ανέμεναν να αναζητηθούν λευχαιμικού τύπου διηθήσεις; Nα σημειωθεί ότι το πόρισμα είτε του ενός είτε του άλλου παθολογοανατόμου δεν κάνει καν μνεία στο ότι : δεν ανευρέθησαν μικροσκοπικά ευρήματα συμβατά με λευχαιμία. Δεν αναζητήθηκαν; Ξεχάστηκαν να αναζητηθούν; Δεν ενημερώθηκαν οι ανωτέρω παθολογοανατόμοι για το ιστορικό του παιδιού; Να τεθεί υπ’ όψιν μου αντίγραφο του εγγράφου των Ιατροδικαστών που ζήτησαν την ιστολογική εξέταση προκειμένου να γνωστοποιηθεί επίσημα τί αναγράφει. Τι τύπο λευχαιμίας είχε η Μαρία-Ελένη και ποιο θεραπευτικό σχήμα είχε λάβει εντός του Νοσοκομείου; Αυτό το φάρμακο αναζητήθηκε από τον Τοξικολόγο; Θα μπορούσε να συσχετίζεται με την ανευρεθείσα κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος ; Αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο; Η κενοτοπιώδης εκφύλιση του ήπατος δημιουργείται πέριξ της στιγμής του θανάτου, δηλαδή τρία λεπτά από την εκπνοή του θανόντος; Σε πόσες παθολογοανατομικές εκθέσεις στην επαγγελματική σας πορεία έχει ανευρεθεί η ως άνω κυτταρική βλάβη του ήπατος και την έχετε συνδέσει με βίαιο στερητικό θάνατο (ασφυξία); Θα μπορούσε η ως άνω βλάβη να έχει επέλθει εν μέσω μεταβολικών διαταραχών; Το απέκλεισαν έστω θεωρητικά ή όχι; ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Πόσα περιστατικά παιδιών με θάνατο στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι έχετε εξετάσει, και να προσκομίσετε από το αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ανάλογες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Έτσι, θα διευκρινιστεί τί λάθος έγινε από τις κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα ή αν οι ως άνω δύο έπραξαν με βάση την Επιστήμη. Πόσες ασφυξίες έχετε αποδώσει ως αιτία θανάτου σε βρέφος; Να προσκομιστούν ανάλογες εκθέσεις ασφυχτικού μηχανισμού. Υπάρχει περιστατικό στην επαγγελματική σας πορεία που το αποδώσατε σε βίαιο στερητικό θάνατο, αλλά το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο εν μέσω παθολογικού μηχανισμού θανάτου και όχι ασφυχτικού και μάλιστα στο ανωτέρω περιστατικό είχε διενεργηθεί από τον ίδιο Ιατροδικαστή Νεκροψία-Νεκροτομή; Πότε ένας Ιατροδικαστής κάνει λάθος ; Ποια είναι τα λάθη των κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αριθμημένα; ν είχατε διενεργήσει τη Νεκροψία - Νεκροτομή εκείνη τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα οι θάνατοι, αντί για την κ.κ. Τσάκωνα και την Τσιόλα, σε τι αιτία θανάτου θα καταλήγατε; Σε τι αιτία θανάτου θα καταλήγατε αν δεν ανήκαν τα ανήλικα παιδιά στην ίδια οικογένεια; Πόσες φορές στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία έχετε περιγράψει ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου (ανθρωποκτονία) με απόφραξη εξωτερικών στομίων αεροφόρων οδών; Στηριχτήκατε στην ιστολογική εξέταση; Το πόρισμα εν γένει της ασφυξίας στηρίχτηκε στο ιστολογικό αποτέλεσμα της Ίριδας. Το επιβεβαιώνετε; Τι εννοείται όταν αναφέρεστε σε κακώσεις; Τι σημαίνει για εσάς εκδορά, μικροεκδορά, τραύμα, εκχυμωτικό εντύπωμα; Πότε δίδετε διάμετρο και γενικά διαστάσεις ; Η ανθρωποκτονία στην Ίριδα αναγράφετε ότι στηρίχτηκε στην «εντύπωση» (σελίδα 7) συγκεκριμένα: «δίδεται η εντύπωση δύο εκδορών»! Ποιες είναι οι κακώσεις κατά το στοματικό βλεννογόνο. Διευκρινίστε καθώς το – ωσεις αφορά πληθυντικό αριθμό! Διαστάσεις γιατί δεν αναφέρετε; Το θεωρείτε ανούσιο όταν μιλάτε για ανθρωποκτονία και μάλιστα περιγράφετε και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε; Επισυνάψτε τις φωτογραφίες - με βελάκι δίπλα σε κάθε μία κάκωση με αιμορραγική διήθηση ως αναφέρετε στην ανωτέρω σελίδα (7) παράγραφο 2. Αφού δεν ξέρετε τι διάσταση ήταν το «τραύμα», όπως λέτε στην παράγραφο 3 της ιδίας προαναφερθείσης σελίδας, πως ξέρετε ότι είχε ικανή διαπότιση αίματος στο πανάκι; Αν αλλάξει το πόρισμα του κ. Ευτυχιάδη εσείς θα συνεχίσετε να εμμένετε στον ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου, στο οποίο όπως λέτε καταλήξατε εξ αποκλεισμού; Καταρρίπτω τον ως άνω ισχυρισμό σας, καθώς δεν προκύπτει να έχετε αποκλείσει στην Μαρία –Ελένη α. μεταβολικές διαταραχές, β. την κατανάλωση φαρμάκου που μπορεί να έδρασε ως τοξικός παράγοντας και επέφερε την κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος και γ. όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει διενεργηθεί γονιδιακός έλεγχος στην Μαρία – Ελένη.



Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν μοιραία και τα οποία υποχρεούται να απαντήσει ένας Ιατροδικαστής που παίρνει ανοιχτά θέση για «ανθρωποκτονία» και την οποία εισφέρει στις αρχές και τα οποία ουδόλως απαντώνται στη γνωμοδότηση που συντάξατε.

Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ όπως μου απαντήσετε εγγράφως εντός 24 ωρών στα ανωτέρω ερωτήματα, αποστέλλοντας την απάντησή σας στον υπογράφοντα πληρεξούσιο Δικηγόρο μου, ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩ ότι θα προσφύγω εναντίον σας τόσο ενώπιον των ποινικών, όσο και ενώπιον των αστικών Δικαστηρίων για τα ποινικά και αστικά αδικήματα που διαπράξατε εις βάρος μου, ζητώντας την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος σας και την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεσή επίδοσής του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Σ. Π.

ΠΡΟΣ

Τον Νικόλαο Καλόγρηα



Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της υποθέσεώς μου, που εκκρεμεί ενώπιον της 35ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών και κατόπιν επικοινωνίας με ιατροδικαστές, παθολογοανατόμους και καθηγητές που βρίσκονται και εργάζονται στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας θέσω τα εξής ερωτήματα, τα οποία έχουν ανακύψει εξαιτίας της έκθεσης που συντάξατε και στα οποία επιθυμώ να απαντήσετε, καθώς στερούμαι ιατρικών γνώσεων. Επειδή δεν απαντήσατε ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας σε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αυθόρμητα σε κάθε ιατροδικαστή πραγματογνώμονα όταν ενεργεί αμερόληπτα.

Γνωρίζατε ότι η Μαρία – Ελένη έπασχε από λευχαιμία; Γνωρίζατε, γιατί δεν ανευρέθηκε η λευχαιμία κατά την ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων και των μπλοκ παραφίνης της Μαρίας Ελένης, του κ. Ευτυχιάδη - μάλιστα σε ποια βασικά όργανα ανέμεναν να αναζητηθούν λευχαιμικού τύπου διηθήσεις; Nα σημειωθεί ότι το πόρισμα είτε του ενός είτε του άλλου παθολογοανατόμου δεν κάνει καν μνεία στο ότι : δεν ανευρέθησαν μικροσκοπικά ευρήματα συμβατά με λευχαιμία. Δεν αναζητήθηκαν; Ξεχάστηκαν να αναζητηθούν; Δεν ενημερώθηκαν οι ανωτέρω παθολογοανατόμοι για το ιστορικό του παιδιού; Να τεθεί υπ’ όψιν μου αντίγραφο του εγγράφου των Ιατροδικαστών που ζήτησαν την ιστολογική εξέταση προκειμένου να γνωστοποιηθεί επίσημα τί αναγράφει. Τι τύπο λευχαιμίας είχε η Μαρία-Ελένη και ποιο θεραπευτικό σχήμα είχε λάβει εντός του Νοσοκομείου; Αυτό το φάρμακο αναζητήθηκε από τον Τοξικολόγο; Θα μπορούσε να συσχετίζεται με την ανευρεθείσα κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος ; Αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο; Η κενοτοπιώδης εκφύλιση του ήπατος δημιουργείται πέριξ της στιγμής του θανάτου, δηλαδή τρία λεπτά από την εκπνοή του θανόντος; Σε πόσες παθολογοανατομικές εκθέσεις στην επαγγελματική σας πορεία έχει ανευρεθεί η ως άνω κυτταρική βλάβη του ήπατος και την έχετε συνδέσει με βίαιο στερητικό θάνατο (ασφυξία); Θα μπορούσε η ως άνω βλάβη να έχει επέλθει εν μέσω μεταβολικών διαταραχών; Το απέκλεισαν έστω θεωρητικά ή όχι; ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Πόσα περιστατικά παιδιών με θάνατο στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι έχετε εξετάσει, και να προσκομίσετε από το αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ανάλογες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Έτσι, θα διευκρινιστεί τί λάθος έγινε από τις κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα ή αν οι ως άνω δύο έπραξαν με βάση την Επιστήμη. Πόσες ασφυξίες έχετε αποδώσει ως αιτία θανάτου σε βρέφος; Να προσκομιστούν ανάλογες εκθέσεις ασφυχτικού μηχανισμού. Έχει περιέλθει σε γνώση σας περιστατικό κατά το οποίο ιατροδικαστής το απέδωσε σε βίαιο στερητικό θάνατο, αλλά το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο εν μέσω παθολογικού μηχανισμού θανάτου και όχι ασφυχτικού; Και μάλιστα στο ανωτέρω περιστατικό είχε διενεργηθεί από τον ίδιο Ιατροδικαστή Νεκροψία-Νεκροτομή Πότε ένας Ιατροδικαστής κάνει λάθος ; Ποια είναι τα λάθη των κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αριθμημένα; Αν είχατε διενεργήσει τη Νεκροψία - Νεκροτομή εκείνη τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα οι θάνατοι, αντί για την κ.κ. Τσάκωνα και την Τσιόλα, τι αιτία θανάτου θα δίνατε; Τι αιτία θανάτου θα δίνατε αν δεν ανήκαν τα ανήλικα παιδιά στην ίδια οικογένεια; Πόσες φορές στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία έχετε περιγράψει ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου (ανθρωποκτονία) με απόφραξη εξωτερικών στομίων αεροφόρων οδών; Στηριχτήκατε στην ιστολογική εξέταση; Το πόρισμα εν γένει της ασφυξίας στηρίχτηκε στο ιστολογικό αποτέλεσμα της Ίριδας. Το επιβεβαιώνετε; Τι εννοείται όταν αναφέρεστε σε κακώσεις; Τι σημαίνει για εσάς εκδορά, μικροεκδορά, τραύμα, εκχυμωτικό εντύπωμα ; Πότε δίδετε διάμετρο και γενικά διαστάσεις! Η ανθρωποκτονία στην Ίριδα αναγράφετε ότι στηρίχτηκε στην «εντύπωση» (σελίδα 7) συγκεκριμένα: «δίδεται η εντύπωση δύο εκδορών»! Ποιες είναι οι κακώσεις κατά το στοματικό βλεννογόνο. Διευκρινίστε καθώς το – ωσεις αφορά πληθυντικό αριθμό! Διαστάσεις γιατί δεν αναφέρετε; Το θεωρείτε ανούσιο όταν μιλάτε για ανθρωποκτονία και μάλιστα περιγράφετε και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε; Επισυνάψτε τις φωτογραφίες - με βελάκι δίπλα σε κάθε μία κάκωση με αιμορραγική διήθηση ως αναφέρετε στην ανωτέρω σελίδα (7) παράγραφο 2. Αφού δεν ξέρετε τι διάσταση ήταν το «τραύμα», όπως λέτε στην παράγραφο 3 της ιδίας προαναφερθείσης σελίδας, πως ξέρετε ότι είχε ικανή διαπότιση αίματος στο πανάκι; Αν αλλάξει το πόρισμα του κ. Ευτυχιάδη εσείς θα συνεχίσετε να εμμένετε στον ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου, στο οποίο όπως λέτε καταλήξατε εξ αποκλεισμού; Καταρρίπτω τον ως άνω ισχυρισμό σας, καθώς δεν προκύπτει να έχετε αποκλείσει στην Μαρία –Ελένη α. μεταβολικές διαταραχές, β. την κατανάλωση φαρμάκου που μπορεί να έδρασε ως τοξικός παράγοντας και επέφερε την κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος και γ. όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει διενεργηθεί γονιδιακός έλεγχος στην Μαρία – Ελένη.

Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν μοιραία και τα οποία υποχρεούται να απαντήσει ένας Ιατροδικαστής που παίρνει ανοιχτά θέση για «ανθρωποκτονία» και την οποία εισφέρει στις αρχές και τα οποία ουδόλως απαντώνται στη γνωμοδότηση που συντάξατε.

Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ όπως μου απαντήσετε εγγράφως εντός 24 ωρών στα ανωτέρω ερωτήματα, αποστέλλοντας την απάντησή σας στον υπογράφοντα πληρεξούσιο Δικηγόρο μου, ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩ ότι θα προσφύγω εναντίον σας τόσο ενώπιον των ποινικών, όσο και ενώπιον των αστικών Δικαστηρίων για τα ποινικά και αστικά αδικήματα που διαπράξατε εις βάρος μου, ζητώντας την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος σας και την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεσή επίδοσής του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Σ. Π.

ΠΡΟΣ

Τον Χρήστο Ευτυχιάδη

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχετε διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη της υποθέσεώς μου, που εκκρεμεί ενώπιον της 35ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών και κατόπιν επικοινωνίας με ιατροδικαστές, παθολογοανατόμους και καθηγητές που βρίσκονται και εργάζονται στο εξωτερικό, θα ήθελα να σας θέσω τα εξής ερωτήματα, τα οποία έχουν ανακύψει εξαιτίας της έκθεσης που συντάξατε και στα οποία επιθυμώ να απαντήσετε, καθώς στερούμαι ιατρικών γνώσεων. Επειδή δεν απαντήσατε ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας σε βασικά ερωτήματα που προκύπτουν αυθόρμητα σε κάθε ιατροδικαστή πραγματογνώμονα όταν ενεργεί αμερόληπτα. Συγκεκριμένα, σας ερωτώ:

Γνωρίζατε ότι η Μαρία – Ελένη έπασχε από λευχαιμία; Γνωρίζατε γιατί δεν ανευρέθηκε η λευχαιμία κατά την ιστολογική εξέταση των ιστοτεμαχίων και των μπλοκ παραφίνης της Μαρίας Ελένης, του κ. Ευτυχιάδη - μάλιστα σε ποια βασικά όργανα ανέμεναν να αναζητηθούν λευχαιμικού τύπου διηθήσεις; Nα σημειωθεί ότι το πόρισμα είτε του ενός είτε του άλλου παθολογοανατόμου δεν κάνει καν μνεία στο ότι : δεν ανευρέθησαν μικροσκοπικά ευρήματα συμβατά με λευχαιμία. Δεν αναζητήθηκαν; Ξεχάστηκαν να αναζητηθούν; Δεν ενημερώθηκαν οι ανωτέρω παθολογοανατόμοι για το ιστορικό του παιδιού; Να τεθεί υπ’ όψιν μου αντίγραφο του εγγράφου των Ιατροδικαστών που ζήτησαν την ιστολογική εξέταση προκειμένου να γνωστοποιηθεί επίσημα τι αναγράφει. Τι τύπο λευχαιμίας είχε η Μαρία-Ελένη και ποιο θεραπευτικό σχήμα είχε λάβει εντός του Νοσοκομείου; Αυτό το φάρμακο αναζητήθηκε από τον Τοξικολόγο; Θα μπορούσε να συσχετίζεται με την ανευρεθείσα κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος ; Αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο; Η κενοτοπιώδης εκφύλιση του ήπατος δημιουργείται πέριξ της στιγμής του θανάτου, δηλαδή τρία λεπτά από την εκπνοή του θανόντος; Σε πόσες παθολογοανατομικές εκθέσεις στην επαγγελματική σας πορεία έχει ανευρεθεί η ως άνω κυτταρική βλάβη του ήπατος και την έχετε συνδέσει με βίαιο στερητικό θάνατο (ασφυξία); Θα μπορούσε η ως άνω βλάβη να έχει επέλθει εν μέσω μεταβολικών διαταραχών; Το απέκλεισαν έστω θεωρητικά ή όχι; ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Πόσα περιστατικά παιδιών με θάνατο στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι έχετε εξετάσει, και να προσκομίσετε από το αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ανάλογες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Έτσι, θα διευκρινιστεί τί λάθος έγινε από τις κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα ή αν οι ως άνω δύο έπραξαν με βάση την Επιστήμη. Πόσες ασφυξίες έχετε αποδώσει ως αιτία θανάτου σε βρέφος; Να προσκομιστούν ανάλογες εκθέσεις ασφυχτικού μηχανισμού. Υπάρχει περιστατικό στην επαγγελματική τους πορεία που το απέδωσαν σε βίαιο στερητικό θάνατο αλλά το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο εν μέσω παθολογικού μηχανισμού θανάτου και όχι ασφυχτικού; Και μάλιστα στο ανωτέρω περιστατικό είχε διενεργηθεί από τον ίδιο Ιατροδικαστή Νεκροψία-Νεκροτομή; Πότε ένας Ιατροδικαστής κάνει λάθος ; Ποια είναι τα λάθη των κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αριθμημένα; Αν είχατε διενεργήσει τη Νεκροψία - Νεκροτομή εκείνη τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα οι θάνατοι, αντί για την κ.κ. Τσάκωνα και την Τσιόλα, τι αιτία θανάτου θα δίνατε; Τι αιτία θανάτου θα δίνατε αν δεν ανήκαν τα ανήλικα παιδιά στην ίδια οικογένεια; Πόσες φορές στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία έχετε περιγράψει ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου (ανθρωποκτονία) με απόφραξη εξωτερικών στομίων αεροφόρων οδών; Στηρίχτηκε στην ιστολογική εξέταση; Το πόρισμα εν γένει της ασφυξίας στηρίχτηκε στο ιστολογικό αποτέλεσμα της Ίριδας. Το επιβεβαιώνετε; Τι εννοείται όταν αναφέρεστε σε κακώσεις; Τι σημαίνει για εσάς εκδορά, μικροεκδορά, τραύμα, εκχυμωτικό εντύπωμα ; Πότε δίδετε διάμετρο και γενικά διαστάσεις; Η ανθρωποκτονία στην Ίριδα αναγράφεται ότι στηρίχτηκε στην «εντύπωση» (σελίδα 7) συγκεκριμένα αναγράφετε: «δίδεται η εντύπωση δύο εκδορών»! Ποιες είναι οι κακώσεις κατά το στοματικό βλεννογόνο; Διευκρινίστε καθώς το – ωσεις αφορά πληθυντικό αριθμό! Διαστάσεις γιατί δεν αναφέρετε; Το θεωρείτε ανούσιο όταν μιλάτε για ανθρωποκτονία και μάλιστα περιγράφετε και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε; Επισυνάψτε τις φωτογραφίες - με βελάκι δίπλα σε κάθε μία κάκωση με αιμορραγική διήθηση, ως αναφέρετε στην ανωτέρω σελίδα (7) παράγραφο 2. Αφού δεν ξέρετε τι διάσταση ήταν το «τραύμα», όπως λέτε στην παράγραφο 3 της ιδίας προαναφερθείσης σελίδας, πως ξέρετε ότι είχε ικανή διαπότιση αίματος στο πανάκι; Αν αλλάξει το πόρισμα του κου Ευτυχιάδη εσείς θα συνεχίσετε να εμμένετε στον ασφυχτικό μηχανισμό θανάτου στο οποίο, όπως λέτε, καταλήξατε εξ αποκλεισμού; Καταρρίπτω τον ως άνω ισχυρισμό σας, καθώς δεν προκύπτει να έχετε αποκλείσει στην Μαρία –Ελένη α. μεταβολικές διαταραχές, β. την κατανάλωση φαρμάκου που μπορεί να έδρασε ως τοξικός παράγοντας και επέφερε την κενοτοπιώδη εκφύλιση του ήπατος και γ. όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει διενεργηθεί γονιδιακός έλεγχος στην Μαρία – Ελένη.

Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν μοιραία και τα οποία υποχρεούται να απαντήσει ένας Ιατροδικαστής που παίρνει ανοιχτά θέση για «ανθρωποκτονία» και την οποία εισφέρει στις αρχές και τα οποία ουδόλως απαντώνται στη γνωμοδότηση που συντάξατε.

Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ όπως μου απαντήσετε εγγράφως εντός 24 ωρών στα ανωτέρω ερωτήματα, αποστέλλοντας την απάντησή σας στον υπογράφοντα πληρεξούσιο Δικηγόρο μου, ΆΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩ ότι θα προσφύγω εναντίον σας τόσο ενώπιον των ποινικών, όσο και ενώπιον των αστικών Δικαστηρίων για τα ποινικά και αστικά αδικήματα που διαπράξατε εις βάρος μου, ζητώντας την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος σας και την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεσή επίδοσής του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας

