Κοζάνη: στο νοσοκομείο γυναίκα που “πνίγηκε” από σουβλάκι

Παραλίγο τραγωδία στην Κοζάνη. Σωτήρια ήταν η επέμβαση αστυνομικού που της έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Παραλίγο τραγωδία στην Κοζάνη, όταν μία γυναίκα παραλίγο να χάσει τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι.

Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Πέμπτης, αναστάτωση επικράτησε σε φαστ-φουντ σε κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης, καθω΄ς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μία 48χρονη "πνίγηκε" από σουβλάκι που έτρωγε.

Για καλή της τύχη, στο σημείο έσπευσε αμέσως ένας ένστολος αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία και τις παρείχε τις πρώτες βοήθειες ενώ άμεσα μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται, να είναι εκτός κινδύνου.

