Νίκος Ξανθόπουλος: Διασωληνώθηκε και δίνει μεγάλη μάχη

Κοντά του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή, τα απιδιά και τα εγγόνια του.

Δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα, αναφορικά με την πορεία της υγείας του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου.

Πριν από περίπου 10 ημέρες εισήχθη σε ιδιωτική κλινική στο Αιγάλεω λόγω των χρόνιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, τα οποία μάλιστα επιβαρύνθηκαν λόγω κακής ψυχολογίας από την περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγος του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ο 88χρονος πλέον ηθοποιός διασωληνώθηκε όπως έκριναν επιβεβλημένο οι γιατροί που τον παρακολουθούν.

Κοντά του βρίσκονται συνεχώς τα παιδιά και τα εγγόνια του, δίνοντας του κουράγιο για να βγει νικητής από τη μεγάλη μάχη που δίνει.

