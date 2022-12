Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: 37 εκατομμύρια μολύνσεις μέσα σε μία ημέρα!

Σχεδόν 37 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα μπορεί να έχουν μολυνθεί από την Covid-19 σε μία μόνο μέρα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις από την ανώτατη υγειονομική αρχή της κυβέρνησης, καθιστώντας το ξέσπασμα της χώρας μακράν το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Τα 37 εκατομμύρια κρούσματα σε μία μέρα που υπολογίζονται για τις 20 Δεκεμβρίου είναι μια δραματική απόκλιση από τον επίσημο απολογισμό των μόλις 3.049 μολύνσεων που αναφέρθηκαν στην Κίνα εκείνη την ημέρα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου 248 εκατομμύρια άνθρωποι ή σχεδόν το 18% του πληθυσμού, πιθανότατα προσβλήθηκαν από τον ιό τις πρώτες 20 ημέρες του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πρακτικά εσωτερικής συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας (NHC) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, και που επιβεβαιώθηκε από άτομα που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Εάν είναι ακριβές, το ποσοστό μόλυνσης θα επισκιάσει το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των περίπου 4 εκατομμυρίων, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Η ταχεία κατάργηση των περιορισμών της πολιτικής για μηδενική Covid από το Πεκίνο οδήγησε στην απρόσκοπτη εξάπλωση των εξαιρετικά μεταδοτικών παραλλαγών της Ομικρον σε έναν πληθυσμό με χαμηλά επίπεδα φυσικής ανοσίας. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της επαρχίας Σετσουάν, στα νοτιοδυτικά της Κίνας, και της πρωτεύουσας Πεκίνου έχουν μολυνθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού.

Οι άνθρωποι στην Κίνα χρησιμοποιούν πλέον γρήγορα τεστ αντιγόνου για την ανίχνευση των λοιμώξεων και δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν τα θετικά αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση σταμάτησε να δημοσιεύει τον ημερήσιο αριθμό των ασυμπτωματικών κρουσμάτων.

Το πώς η κινεζική ρυθμιστική αρχή υγείας κατέληξε στην εκτίμησή της είναι ασαφές, καθώς η χώρα έκλεισε το πάλαι ποτέ πανταχού παρόν δίκτυο για τεστ PCR νωρίτερα αυτό το μήνα. Τα ακριβή ποσοστά μόλυνσης ήταν δύσκολο να καθοριστούν σε άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς οι δύσκολες εργαστηριακές εξετάσεις αντικαταστάθηκαν από τεστ στο σπίτι με αποτελέσματα που δεν συγκεντρώθηκαν κεντρικά.

Το NHC δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο που στάλθηκε με φαξ από το Bloomberg News. Το νεοϊδρυθέν Εθνικό Γραφείο Ελέγχου Νοσημάτων της Επιτροπής, το οποίο επιβλέπει την αντιμετώπιση της Covid, επίσης δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα και φαξ την Παρασκευή.

Πηγή: Bloomberg

