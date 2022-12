Υγεία - Περιβάλλον

Παραμονή Χριστουγέννων: Rapid test δωρεάν μόνο σε 1 σημείο σε όλη την Ελλάδα

Σε ποιά περιοχή θα βρίσκεται η κινητή μονάδα για την πραγματοποίηση τεστ σνίχνευσης κορονοϊού.

Aπό τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκε που θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού το Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022.

Ευρυτανία, Έναντι ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 09:00-15:00