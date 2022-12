Πολιτική

Κάλαντα - Κουτσούμπας: Το "Κόκκινο Αερόστατο" στον Περισσό (εικόνες)

Ευχές, μουσικές και χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισαν, σήμερα το πρωί, την έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό όπου ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας και αντιπροσωπεία της ΚΕ άκουσαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την παιδική χορωδία «Κόκκινο Αερόστατο» και αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.

Εκτός από το γνωστά κάλαντα «καλήν εσπέραν άρχοντες», τα παιδιά και οι μουσικοί παρουσίασαν κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, από την Πελοπόννησο, την Ικαρία και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

«Και του χρόνου, πολλές ευχές, Χρόνια Πολλά, καλές γιορτές με μία υπόσχεση, να συνεχίσουμε τον αγώνα για μία καλύτερη ζωή, για να ανθίσει το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών μας, να ανθίσει το χαμόγελο στα χείλη τα δικά σας όπως χαμογελάτε σήμερα το πρωί, Παραμονή Χριστουγέννων. Για μια καλύτερη ζωή, για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Αυτό που θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του λαού, της νεολαίας, του τόπου μας και βεβαίως θα αντιστοιχεί και τη σύγχρονη εποχή, τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας» δήλωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Να σας ευχαριστήσω ξανά για τη συμμετοχή σας και μιας και είναι και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος σήμερα μαζί με τα παιδιά, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει αμέσως, εδώ και τώρα, να αποσυρθεί αυτό το κατάπτυστο Προεδρικό Διάταγμα που υποβαθμίζει τις καλλιτεχνικές σχολές, υποβαθμίζει τα ωδεία, τις δραματικές σχολές, τις σχολές κινηματογράφου, τις σχολές χορού» τόνισε.

«Και βεβαίως αυτό δεν είναι ευχή, αυτό είναι υπόσχεση ξανά για συνέχιση αυτού του αγώνα, μαζί με όλο τον λαό, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια και το 2023 έρχεται με μεγάλη ακρίβεια, με ενεργειακή φτώχεια, με πλειστηριασμούς, με κρατική βία και καταστολή, με περιορισμό του λαϊκού εισοδήματος και μία σειρά άλλα μέτρα, που είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και τα συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις, τις οδηγίες του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών μηχανισμών» πρόσθεσε.

«Χρόνια Πολλά, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες» κατέληξε στη δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δ. Κουτσούμπας μοίρασε σε όλα τα παιδιά της χορωδίας και τους μουσικούς ως αναμνηστικό δώρο βιβλία της «Σύγχρονης Εποχής».

