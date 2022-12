Πολιτική

Βόρεια Ήπειρος - Τσίπρας κατά Μητσοτάκη: φιέστες χωρίς ουσία

Τι είπε ο Πρόσδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε περιοχές της ελληνικής μειονότητας. Τι ανέφερε για τον Ράμα και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Ο Αντιπρόεδρος της μειονοτικής οργάνωσης «Ομόνοια», Γιώργος Τζομάκας, εκ μέρους του προέδρου της Ομοσπονδίας, κατά την επίσκεψη του στην Κουμουνδούρου για τα κάλαντα, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί επίσημα την Βόρεια Ήπειρο.

Για την κατάσταση στην Βόρεια Ήπειρο, ο κ. Τζομάκας, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να είπε ότι «δεν έχουν αλλάξει πολλά, σχεδόν τίποτα από τη μέρα εκείνη που κάνατε τη σημαντική εκείνη δήλωση στο Βουκουρεστι (σημ: στην τετραμερή σύνοδο Ελλάδας-Σερβίας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας, στις 29 Μαρτίου 2019).

«Το γνωρίζω», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «και ένας από τους λόγους που εγώ δεν αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου μου Έντι Ράμα ήταν διότι ποτέ δεν θα μπορούσα να δεχτώ να οργανώνω φιέστες, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα μειονοτικά θέματα. Η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας πρέπει να συνδυαστεί με πολύ σημαντικά βήματα στο θέμα των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το περιουσιακό βέβαια ζήτημα της ελληνικής μειονότητας διότι ανθρώπινα δικαιώματα και ΕΕ πάνε μαζί, δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Και θα στηρίξουμε τη γειτονική χώρα στην επιλογή της αν βεβαίως και αυτή συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ».

