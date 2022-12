Κοινωνία

Αρχαιοκάπηλος πιάστηκε στα “πράσα” με ανιχνευτή μετάλλων (εικόνες)

Συνελήφθη σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Τι βρέθηκε στο σπίτι του κατα την διάρκεια έρευνας.



Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων» σχηματίστηκε σε βάρος 48χρονου στη Δράμα.

Ο 48χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όταν σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή της Καβάλας, εντοπίστηκε να προβαίνει σε διερεύνηση εδάφους με χρήση ανιχνευτή μετάλλων και σκαπτικό εργαλείο.

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο χάλκινα νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου, ενώ κατείχε και τρία αδιάγνωστα αντικείμενα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι συλληφθέντα, σε περιοχή της Δράμας, κατασχέθηκαν 195 νομίσματα και ακόμη δέκα αντικείμενα, ασημένια, χάλκινα και σιδερένια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας.

