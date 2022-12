Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Επαναλειτουργεί η γραμμή για την πρόληψη αυτοκτονιών

Αποκαταστάθηκαν και κάποιες λειτουργίες για το περιεχόμενο συγκεκριμένων αναρτήσεων

Η Twitter Inc προχώρησε στην αποκατάσταση μιας λειτουργίας προώθησης της πρόληψης των τηλεφωνικών γραμμών άμεσης πρόληψης των αυτοκτονιών, αλλά και άλλων λειτουργιών ασφάλειας για τους χρήστες που επιζητούν το περιεχόμενο συγκεκριμένων αναρτήσεων, μετά την κλιμάκωση της πίεσης από συγκεκριμένους χρήστες, αλλά και ομάδες προστασίας των καταναλωτών για την απενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας.

Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι η λειτουργία απενεργοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, επικαλούμενο δύο πηγές που είχαν λάβει σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τις οποίες, η απενεργοποίηση έγινε μετά από εντολή του ιδιοκτήτης της Twitter Inc Ίλον Μασκ.

