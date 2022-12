Πολιτισμός

“Νύχτα των Ευχών” – Γέμισε φανάρια ο ουρανός της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαγικές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας με εκατοντάδες κόσμου να συμμετέχουν στο πέταγμα χιλιάδων φαναριών.

Τη μοναδική γιορτινή εμπειρία της «Νύχτας των Ευχών» είχαν την ευκαιρία να ζήσουν εκατοντάδες Αθηναίες, Αθηναίοι και επισκέπτες της πόλης που βρέθηκαν μαζί με τους φίλους και τις οικογένειές τους, το απόγευμα της Παραμονής των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά.

Μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας, σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό, μικροί και μεγάλοι άναψαν περισσότερα από 1.500 βιοδιασπώμενα φαναράκια και τα άφησαν να ανέβουν ψηλά στον ουρανό, μαζί με τις ευχές τους για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο υγεία, αγάπη και ελπίδα.

Το υπερθέαμα «έντυσαν» μουσικά οι παραγωγοί του Pepper 96.6, Γιάννης Καστανάκης και Κοσμάς Δεβελέγκας, ενώ η γιορτή συνεχίστηκε με πολύ κέφι και χορό στο πάρτι που ακολούθησε στην πλατεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα στην Ήπειρο: Τα έθιμα που αναβιώνουν με ευλάβεια

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φονικός χιονιάς με πολικές θερμοκρασίες (εικόνες)