Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από γιαγιά 109 ετών (βίντεο)

Συγκίνηση από τις ευχές της αιωνόβιας γυναίκας που κάνει αναδρομή στο παρελθόν.

Συγκίνηση φέρνει το άκουσμα της φωνής της κ. Μαρίας από τα κάτω Περβολάκια Σητείας να ψέλνει τα κάλαντα. Παρά τα 109 της χρόνια η κ. Μαρία παραμένει ακμαιότατη στέλνοντας τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της σε όλο τον κόσμο.

Η κ. Μαρία, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν μιλάει για τις δικές της μνήμες από την εποχή που έλεγε τα κάλαντα σαν παιδί μιλώντας για τις δεκάρες, τα αυγά και τα κουλουράκια που τους έδιναν οι νοικοκυρές.

Ευχή μας και του χρόνου να ξανακούσουμε τα κάλαντα από τα χείλη της και του χρόνου.

Πηγή: neakriti.gr, Facebook/ Χωριό μου σε νοστάλγησα

