Κοινωνία

Είχε πεθάνει από μέρες - Την βρήκαν σε σήψη την παραμονή των Χριστουγέννων

Η γυναίκα δεν απαντούσε για ημέρες, αλλά μόλις χθες την αναζήτησαν στο σπίτι. Ποιος την βρήκε νεκρή.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε ένας άνδρας ο οποίος εντόπισε την μητέρα του νεκρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το πρωί στο Ηράκλειο, όταν ο άνδρας, μη μπορώντας να βρει τη μητέρα του στο τηλέφωνο, πήγε στο σπίτι της, άνοιξε την πόρτα και την αντίκρισε νεκρή.

Μάλιστα, το άψυχο σώμα της ήταν σε προχωρημένη σήψη γεγονός που υποδηλώνει πως η άτυχη γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή αρκετά 24ωρα πριν.

Ο γιος ενημέρωσε τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο ενώ η πρώτη αυτοψία έκανε λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Βρήκε την σύζυγό του νεκρή

Ένας ακόμα αιφνίδιος θάνατος καταγράφηκε χθες στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες στις 12.30 όταν ο άτυχος σύζυγος επέστρεψε στο σπίτι του και βρήκε νεκρή την 64χρονη γυναίκα του.

Πηγή; cretapost.gr