Καναδάς: Τροχαίο με λεωφορείο λόγω σφοδρής χιονοθύελλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη λεωφορείο. Δεκάδες οι τραυματίες. Η περιοχή πλήττεται από σφοδρή χιονοθύελλα τις τελευταίες ημέρες.



Περισσότεροι από 50 άνθρωποι νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία του δυτικού Καναδά, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα λεωφορείο, σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανικής Κολομβίας.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα. Η περιοχή αυτή ωστόσο, σε απόσταση 3 ωρών ανατολικά του Βανκούβερ, πλήττεται από σφοδρή χιονοθύελλα τις τελευταίες ημέρες.

Συνολικά 53 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία και οι υγειονομικές υπηρεσίες κινητοποίησαν προσωπικό των μονάδων εντατικής θεραπείας. Οι αρχές δεν ήταν ωστόσο σε θέση να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο Οντάριο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών εκτροχιάστηκε το Σάββατο ένα τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλα τα σημερινά δρομολόγια Τορόντο-Οτάβα και Τορόντο-Μόντρεαλ.

??#BREAKING: Watch Dashcam Footage Of Major Pileup on the 401 Highway



??#Ontario l #Canada



Watch incredible Dashcam footage of a Trucker Getting into a Major Pileup on the 401 Highway in London Ontario Canada Reports of over 100 Vehicle have Pileup with multiple victims injured pic.twitter.com/IlsA27blco