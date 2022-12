Κόσμος

“Κυκλώνας βόμβα” απειλεί ΗΠΑ και Καναδά (εικόνες)

«Είμαστε αντιμέτωποι με τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών», λένε οι μετεωρολόγοι. Έως και μείον 45 θα δείξει το θερμόμετρο.

Με πολικές θερμοκρασίες και καταιγίδες ετοιμάζονται να υποδεχτούν τα Χριστούγεννα οι Ηνωμένες Πολιτείες και μέρος του Καναδά. «Είμαστε αντιμέτωποι με τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών», λένε οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται για έναν κυκλώνα, μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα της Αρκτικής που διασχίζει τις περιοχές αυτές, φέρνοντας μαζί της χαμηλές θερμοκρασίες και καθυστερήσεις πτήσεων ενόψει των πιο πολυσύχναστων ταξιδιωτικών ημερών του χρόνου. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ταξιδιωτικό χάος που έχει προκληθεί έχει αναγκάσει εκατοντάδες αεροδρόμια να ακυρώσουν τις πτήσεις τους εν όψει της καταιγίδας.

Η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών είχε δηλώσει ότι ο όγκος των ταξιδιών την περίοδο των διακοπών θα ήταν κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα. Και, όμως, περισσότερες από 5.300 πτήσεις στις ΗΠΑ έχουν ήδη ακυρωθεί από χθες και η ίδια κατάσταση θα ισχύει και σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Ακόμα και το αεροδρόμιο του Σικάγο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στη χώρα, αλλά και της Νέας Υόρκης υπολειτουργεί. Εν αναμονή των διακοπών ταξιδιών, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των United, Delta και American, προσφέρθηκαν να ρίξουν τις τιμές για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να επαναπρογραμματίσουν τις πτήσεις τους.

Οι συνθήκες χιονόπτωσης και ο παγετός στους δρόμους απαγορεύει και τις οδικές μετακινήσεις. Οι δρόμοι κατά μήκος των συνόρων Κολοράντο-Γουαϊόμινγκ έκλεισαν από την Τετάρτη λόγω σχεδόν μηδενικής ορατότητας. Στη Νότια Ντακότα, περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν σε χιονισμένους δρόμους, προκαλώντας επείγουσες επιχειρήσεις διάσωσης. Το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της πολιτείας έκλεισε επίσης. Ακόμα και η ζεστή Φλόριντα, η «Πολιτεία της Ηλιοφάνειας», αναμένεται να δει τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων 30 ετών.

Η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (AAA) υπολόγισε ότι περισσότεροι από 112 εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν 50 μίλια (80 χλμ.) ή περισσότερο από το σπίτι μεταξύ Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου, η συντριπτική πλειοψηφία -102 εκατομμύρια - με το αυτοκίνητο.

Life-threatening situation on I-25 between Wellington Colorado and Cheyenne Wyoming as a blinding whiteout grinds the interstate to a standstill in -30 to -40 windchills. If you are stuck in this absolutely do not turn your car off! Stay warm! @NWSCheyenne @NWSBoulder #cowx #wywx pic.twitter.com/SW98Vha8nB — Michael Charnick (@charnick_wx) December 22, 2022

«Περάσαμε μια υπέροχη εβδομάδα των Ευχαριστιών με ελάχιστη αναστάτωση», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπούτιγκιγκ στο καλωδιακό κανάλι MSNBC. «Δυστυχώς, δεν θα είναι έτσι τα Χριστούγεννα».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) δήλωσε ότι θερμοκρασίες -45 βαθμών Κελσίου που «παγώνουν τα κόκκαλα» είναι πιθανές μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές της χώρας. «Ο παγωμένος άνεμος μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, αν δεν ληφθούν προφυλάξεις, ενώ η υποθερμία και ο θάνατος είναι επίσης πιθανά από την παρατεταμένη έκθεση στο κρύο», ανέφερε η υπηρεσία.

Οι κυβερνήτες του Κεντάκι, της Βόρειας Καρολίνας, της Τζόρτζια και της Οκλαχόμα κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η πόλη Μπάφαλο της Νέας Υόρκης κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα κλείσει τα σχολεία της την Παρασκευή. Άλλες πολιτείες, όπως το Μέριλαντ, έχουν ενεργοποιήσει επιχειρήσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ενόψει της καταιγίδας, ενώ άλλες έχουν ανοίξει καταφύγια για όσους χρειάζονται στέγη, ζέστη και αίτηση.

The great Christmas arctic blast of 2022 is marching across the US and has reached the Gulf of Mexico.



Millions have experienced the coldest day of their life. pic.twitter.com/EcJdqSRcAF — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 23, 2022

Στο Κολοράντο, το Κολοσσαίο του Ντένβερ, μια κλειστή αρένα, έχει μετατραπεί σε κέντρο για τους πολίτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επικοινώνησε με τους κυβερνήτες 26 πολιτειών που έχουν πληγεί και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια όπου χρειαστεί.

Ενθάρρυνε επίσης τους ανθρώπους να αποφεύγουν τα ταξίδια καθώς οι συνθήκες χειροτερεύουν. «Παρακαλώ λάβετε αυτή τη θύελλα εξαιρετικά σοβαρά», είπε ο Μπάιντεν. Αυτό τον κυκλώνα βόμβα, όπως αποκαλείται. Ο όρος «κυκλώνας βόμβα» έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει αυτήν την καταιγίδα καθώς αναπτύσσεται πάνω από την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό;

Ο κυκλώνας βόμβας είναι ένας όρος που δίνεται σε μια καταιγίδα που εντείνεται γρήγορα. Αναφέρονται ως κυκλώνες βομβών λόγω της εκρηκτικής ισχύος που προκαλείται από την ταχεία πτώση της πίεσης. Τέτοιες καταιγίδες φέρνουν τις καιρικές συνθήκες που κυμαίνονται από χιονοθύελλες έως ισχυρές καταιγίδες έως έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγή: protothema.gr

