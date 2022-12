Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες προβλήματα (εικόνες)

Κόσμος

Πάνω από ένα μέτρο χιόνι στη Νέα Υόρκη. Δεκάδες νεκροί από τη χιονοθύελλα που έπληξε τις ΗΠΑ. Δραματικές στιγμές από την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Μια φονική χιονοθύελλα σάρωσε σήμερα το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, παγιδεύοντας ανθρώπους στα αυτοκίνητά τους και προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Από το κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 28 άνθρωποι, σύμφωνα με την καταμέτρηση του δικτύου NBC News. Το CNN έκανε λόγο για 26 νεκρούς.

Ο αξιωματούχος της κομητείας Ίρι της Νέας Υόρκης Μαρκ Πόλονκαρζ είπε ότι ο αριθμός των νεκρών από τη θύελλα στην περιοχή του Μπάφαλο ανέρχεται πλέον στους επτά. Το χιόνι σήμερα σε αυτήν την περιοχή της δυτικής Νέας Υόρκης έφτασε σε ύψος το 1,2 μέτρο. Το πρωί είχαν βρεθεί τέσσερις νεκροί, κάποιοι μέσα σε αυτοκίνητα και άλλοι πάνω σε σωρούς από χιόνι στην άκρη του δρόμου. Υπάρχει ο κίνδυνος ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

«Αυτά δεν είναι τα Χριστούγεννα που ελπίζαμε ή περιμέναμε, αλλά προσπαθήστε να τα χαρείτε όσο γίνεται σήμερα. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους», έγραψε στο Twitter.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε σε δημοσιογράφος ότι είναι σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Πολιτείας να την κηρύξει σε κατάσταση καταστροφής. «Θα περάσει στην ιστορία ως η καταστροφικότερη καταιγίδα στο Μπάφαλο. Είναι ιστορικών διαστάσεων και ακόμη είμαστε στα μισά», είπε η Χόκουλ.

Η ισχυρή χειμερινή καταιγίδα που έφερε πολικές θερμοκρασίες από της Βόρειες Μεγάλες Κοιλάδες μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό, κινείται σήμερα προς τα ανατολικά, αφού άφησε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και έγινε αφορμή να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Νωρίς το πρωί σήμερα περισσότερα από 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις ήταν χωρίς ρεύμα στην Ανατολική Ακτή, το Τέξας και την Πολιτεία Ουάσινγκτον – αριθμός εντυπωσιακά μικρότερος από το 1,8 εκατομμύριο του Σαββάτου, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us. Στο Μπάφαλο, το 16% των κατοίκων δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα.

Μέχρι το μεσημέρι είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 1.500 πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ, ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlighAware.

Το πρωί των Χριστουγέννων η θερμοκρασία ήταν πολύ κάτω από το μέσο όρο για την εποχή στις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ. Παγετός επικρατούσε μέχρι και τα παράλια του Κόλπου του Μεξικού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ριτς Ότο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS).

Στη Νότια Φλόριντα, ιγκουάνα έπεφταν από τα δέντρα, καθώς παρέλυσαν λόγω του ψύχους – το θερμόμετρο έπεσε στους 7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με κατοίκους που ανάρτησαν φωτογραφίες των άτυχων ερπετών στο Twitter.

Στην κομητεία Ίρι, περίπου 500 οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο και κλήθηκε η Εθνοφρουρά για να βοηθήσει στη διάσωσή τους, είπε ο Πόλονκαρζ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την κομητεία παραμένει σε ισχύ και σήμερα.

Στο αεροδρόμιο του Μπάφαλο το χιόνι έφτασε τα 109 εκατοστά σήμερα στις 14.00 (ώρα Ελλάδας). Αναμένεται ότι θα προστεθούν άλλα 30-60 εκατοστά μέχρι το πρωί της Δευτέρας, είπε ο Ότο.

Οι άνεμοι στην περιοχή είναι τόσο ισχυροί που «σχηματίζονται χιονόλοφοι», είπε η 34χρονοι Άλι Λόσον που ζει στο Μπάφαλο εδώ και οκτώ χρόνια. «Χτες το βράδυ δεν βλέπαμε τίποτα πέρα από το κατώφλι του σπιτιού» και η κατάσταση είναι τέτοια που ούτε τα εκχιονιστικά δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους, πρόσθεσε.

Στο Κεντάκι, αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον τρεις θάνατοι σχετίζονται με την κακοκαιρία. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Οχάιο. Μια καραμπόλα 50 αυτοκινήτων έκλεισε την Οχάιο Τερνπάικ και προς τις δύο κατευθύνσεις κοντά στο Τολέδο, την Παρασκευή.

Σχεδόν παντού, από το Ντένβερ μέχρι το Σικάγο, έχουν ανοίξει καταφύγια για να υποδεχτούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ζεσταθούν και να προστατευθούν από τον κίνδυνο υποθερμίας.'

Στο Ελ Πάσο του Τέξας, μετανάστες από το Μεξικό, σε κατάσταση απελπισίας, πήγαν να ζεσταθούν σε εκκλησίες, σχολεία και ένα κοινοτικό κέντρο, όπως είπε η Ρόζα Φάλκον, μια εκπαιδευτικός και εθελόντρια. Ορισμένοι όμως επέλεξαν να παραμείνουν έξω παρά την παγωνιά, επειδή φοβούνταν ότι θα προσέλκυαν την προσοχή των υπηρεσιών μετανάστευσης, εξήγησε.

