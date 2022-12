Κοινωνία

Έμμα: Συγκλονίζει η μητέρα της - “Σήμερα θα γιόρταζες, θα είχαμε χαρές”

Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της μητέρας της φοιτήτριας που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα.



Συγκλονίζει το μήνυμα της μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας Εμμανουέλας Καρυωτάκη που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα η Εμμανουέλα Καρυωτάκη θα γιόρταζε, αλλά αντί γιορτή, οι δικοί της άνθρωποι θρηνούν

Η μητέρα της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook ανέβασε μία φωτογραφία που είχε τραβηχτεί δυο ημέρες πριν φύγει από την ζωή η κόρη της και έγραψε:

«Πανέμορφή μου σήμερα θα γιόρταζες .. σήμερα θα ησουν εδώ μαζί μας .. σήμερα θα είχαμε χαρές ..

Ποσο πόνο μπορει να αντέξει μια καρδιά χωρίς να σπάσει ;;

Ποσα γιατί μπορεί να αντέξει ένα μυαλό χωρίς να χαθεί;;

Πως περνάει μια ζωή που έχει γίνει εφιάλτης ;;

Αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία μας, 2 μέρες πριν φύγεις για ταξίδι μακρινό ..

Until we meet again ..

Σ αγαπώ για πάντα ..»

