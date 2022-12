Κοινωνία

Γλυκά Νερά: πυροβολισμοί σε βενζινάδικο

Ο υπάλληλος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία αρκετή ώρα μετά απο το περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην ΕΛΑΣ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από πρατήριο καυσίμων, στη λεωφόρο Λαυρίου 77.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, ο υπάλληλος του πρατηρίου, που ειδοποίησε τις Αρχές περίπου στις 11 το πρωί, είπε ότι λίγο μετά τις 10 της Δευτέρας, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πυροβόλησαν στον αέρα έξω από την επιχείρηση.

Από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που περισυνέλεξαν 2 κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Ωστόσο, ο υπάλληλος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άκουσε τουλάχιστον 6 πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρατήριο είναι της ίδιας οικογένειας του 38χρονου που το περασμένο καλοκαίρι είχε δολοφονηθεί σε άλλο πρατήριο ιδιοκτησίας τους, στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Γέρακα. Σύμφωνα με πηγές από την Ασφάλεια εξετάζεται αν τα δύο περαστικά συνδέονται μεταξύ τους.

