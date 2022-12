Αθλητικά

Βαλκάνια: Αντετοκούνμπο και Τεντόγλου υποψήφιοι ως “καλύτερος αθλητής”

Και ο Σάσα Βεζένκοφ είναι μεταξύ των υποψηφίων. Αναλυτικά οι υποψηφιότητες στους άνδρες και η λίστα με τις γυναίκες.

Το βουλγάρικο πρακτορείο ειδήσεων (ΒΤΑ) ανακοίνωσε τη λίστα με τους 10 υποψήφιους αθλητές των Βαλκανίων, από όλα τα αθλήματα σε άνδρες και γυναίκες. Yπάρχει φυσικά και ελληνική εκπροσώπηση με τους Μίλτο Τεντόγλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο να διεκδικούν το βραβείο.

Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και ο Σάσα Βεζένκοφ που αγωνίζεται στο Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ωστόσο και οι υπόλοιπες υποψηφιότητες δεν είναι αμελητέες αφού μεταξύ αυτών βρίσκονται ο αρχηγός της Εθνικής Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, ο NBAer Νίκολα Γιόκιτς ο νεαρός ρέκορντμαν της κολύμβησης από τη Ρουμανία,Νταβίντ Ποποβίτσι, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο απόλυτος σταρ των Σέρβων Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Τούρκος Ολυμπιονίκης της πάλης, Τάχα Αγκούλ.

Υποψήφιες γυναίκες στη λίστα είναι η Παγκόσμια πρωταθλήτρια του βόλεϊ από τη Σερβία, Τιγιάνα Μπόσκοβιτς, και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πεταλούδα (κολύμβηση) από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, Λάνα Πουντάλ, είναι οι μοναδικές υποψηφιότητες γυναικών.

Η τελική δεκάδα βγήκε μετά από ψήφους των πρακτορείων ειδήσεων των αντίστοιχων Βαλκανικών χωρών και ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

