Life

Η Ιωάννα Τούνη φωτογραφίζεται γυμνή λίγο πριν γεννήσει (εικόνες)

Φωτογραφίες, αλλά και βίντεο, ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram η Ιωάννα Τούνη, λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Γυμνή φωτογραφήθηκε η Ιωάννα Τούνη λίγο πριν γεννήσει το πρώτο της μωράκι.

Η influencer έβγαλε φωτογραφίες τυλιγμένη σε νάυλον μόλις λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το παιδάκι της, με την κοιλιά της φουσκωμένη.

Τις φωτογραφίες ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπως και βίντεο από το backstage της φωτογράφισης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω α? ν ν α Τ ο υ? ν η (@j.touni)

