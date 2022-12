Κόσμος

Παρίσι: Στη φυλακή για τη δολοφονία των τριών Κούρδων

Βαριές οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον 69χρονο που σκότωσε τρεις Κούρδους στο Παρίσι, ομολογώντας ρατσιστικά κίνητρα.

Ο 69χρονος Γάλλος που φέρεται ότι σκότωσε τρεις Κούρδους την περασμένη Παρασκευή στο Παρίσι προφυλακίστηκε αφού του ασκήθηκε δίωξη σήμερα.

Ο ύποπτος, συνταξιούχος μηχανοδηγός, παραδέχτηκε ότι τρέφει «παθολογικό μίσος για τους ξένους». Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας λόγω της φυλής, της εθνότητας ή της θρησκείας του θύματος, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, ανέφερε μια δικαστική πηγή.

Ο ύποπτος σκότωσε μία γυναίκα, την Εμινέ Καρά, στέλεχος μιας γυναικείας κουρδικής οργάνωσης, καθώς και δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο καλλιτέχνης και πολιτικός πρόσφυγας Μιρ Περβέρ. Τραυμάτισε επίσης τρεις άνδρες, τον έναν εκ των οποίων σοβαρά. Τα πέντε θύματα είχαν την τουρκική υπηκοότητα και το έκτο τη γαλλική.

Νωρίτερα σήμερα, πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν πορεία στο Παρίσι στη μνήμη των θυμάτων.

Στο σημείο της επίθεσης οι διαδηλωτές τοποθέτησαν φωτογραφίες των θυμάτων, λουλούδια και αναμμένα κεριά. Ακολούθησε πορεία μέχρι έναν άλλον δρόμο της ίδιας συνοικίας όπου δολοφονήθηκαν, στις 9 Ιανουαρίου 2013, τρία μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Η υπόθεση αυτή δεν έχει διαλευκανθεί μέχρι και σήμερα.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν στα κουρδικά συνθήματα όπως «Οι μάρτυρές μας δεν πεθαίνουν» και, στα γαλλικά, «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία», ζητώντας παράλληλα «αλήθεια και δικαιοσύνη».

