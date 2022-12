Κόσμος

Ουκρανία: σκληρές μάχες, διακοπή ρεύματος και φόβοι για μαζική επίθεση

Τελεσίγραφο του Λαβρόφ στο Κίεβο. Εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω παγωνιάς. Μαίνονται συρράξεις ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων σε πολλές περιοχές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα «δύσκολη και επώδυνη» την κατάσταση στο μέτωπο του Ντονμπάς, τονίζοντας ότι απαιτεί «όλη τη δύναμη και τη συγκέντρωση» της χώρας.

«Το Μπαχμούτ, η Κρεμίνα και οι άλλες περιοχές του Ντονμπάς που απαιτούν τη μέγιστη δύναμη και συγκέντρωση. Η κατάσταση εκεί είναι δύσκολη και επώδυνη. Οι κατακτητές αναπτύσσουν όλους τους πόρους που διαθέτουν – και είναι σημαντικοί – για να επιτύχουν κάποιου είδους πρόοδο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Ο στρατός της Ουκρανίας απώθησε αρκετές επιθέσεις των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην περιοχή γύρω από τη διεκδικούμενη πόλη Μπαχμούτ, στην ανατολική περιφέρεια Ντανιέτσκ, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ουκρανικό πυροβολικό έπληξε ρωσικά στρατεύματα στο χωριό Πολοβίνκινο στη γειτονική περιφέρεια Λουγκάνσκ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή/και να τραυματιστούν περίπου 150 Ρώσοι. Το ουκρανικό πυροβολικό έπληξε επίσης Ρώσους στρατιωτικούς στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 50 εξ αυτών και να τραυματιστούν άλλοι περίπου 100, πάντα κατά τους επιτελείς στο Κίεβο.

Αναφερόμενος στις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, είπε ότι συνεχίζονται και ότι περίπου εννέα εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα. Σημείωσε ότι οι εργάτες που επιδιορθώνουν το δίκτυο μετά τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις επανασύνδεσαν πολλούς ανθρώπους τα Χριστούγεννα, όμως τα προβλήματα συνεχίζονται.

«Η κατάσταση απόψε το βράδυ στις διάφορες περιοχές της Ουκρανίας είναι ότι σχεδόν εννέα εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό. Όμως ο αριθμός και η χρονική διάρκεια των μπλακάουτ σταδιακά μειώνονται», πρόσθεσε.

Το Καζακστάν στέλνει 41 γεννήτριες για τα νοσοκομεία

Το Καζακστάν έστειλε στις αρχές της Ουκρανίας 41 γεννήτριες για να αμβλυνθεί η ενεργειακή κρίση στην εμπόλεμη χώρα, ανακοίνωσε το Κίεβο. «Λάβαμε ένα θαυμάσιο δώρο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο από το αδελφό έθνος του Καζακστάν: 41 ισχυρές γεννήτριες για τις ιατρικές εγκαταστάσεις μας», ανέφερε μέσω Facebook το ουκρανικό υπουργείο Υγείας. Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τα πυραυλικά πλήγματα του στρατού της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών, πρόσθεσε το υπουργείο: στη Μικολάιφ, στη Ντνιπροπετρόφσκ και στο Χάρκοβο.

Ο Ουκρανός Υπουργός Ενέργειας Χέρμαν Χαλουσένκο προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ενδέχεται να εξαπολύσουν ευρείας κλίμακας επίθεση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χρησιμοποιώντας ιδίως πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Κρουζ.

Οι ενεργειακές υποδομές επισκευάζονται το ταχύτερο δυνατόν ώστε οι Ουκρανοί να μπορέσουν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά χωρίς προβλήματα, αλλά αυτό θα καταστεί εφικτό μόνον εάν δεν υπάρξουν νέα ρωσικά πλήγματα, τόνισε.

Λαβρόφ: Το Κίεβο θα εφαρμόσει τις αξιώσεις της Μόσχας ή θα «μιλήσει» ο στρατός της Ρωσίας

Οι προτάσεις της Μόσχας για την «αποστρατιωτικοποίηση» και την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας είναι γνωστές στο Κίεβο κι επαφίεται στις ουκρανικές αρχές να τις εφαρμόσουν, αλλιώς το ζήτημα θα το λύσει ο ρωσικός στρατός, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Οι προτάσεις μας για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση των εδαφών που ελέγχονται από το (ουκρανικό) καθεστώς, την εξάλειψη των απειλών για την ασφάλεια της Ρωσίας που πηγάζουν από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των νέων εδαφών μας, είναι καλώς εγνωσμένες από τον εχθρό», δήλωσε ο κ. Λαβρόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Το θέμα είναι απλό: Εφαρμόστε τις, για το δικό σας καλό. Σε διαφορετική περίπτωση, το ζήτημα θα το καθορίσει ο ρωσικός στρατός», πρόσθεσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Η Ουκρανία ζητά άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία από τη Δύση

Ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Αντρίι Μέλνικ απαίτησε η Δύση να δώσει στη χώρα του δυτικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και άρματα μάχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γερμανικό Πρακτορείο, μετά τη δέσμευση των ΗΠΑ να στείλουν στην Ουκρανία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Το Κίεβο εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη «γενναία» απόφαση της Ουάσιγκτον, είπε ο κ. Μέλνικ. «Όμως είναι καθαρό: υπάρχουν ακόμη πολλά ταμπού που πρέπει να σπάσουν. Χρειαζόμαστε επειγόντως δυτικά άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων, πυρομαχικά».

Αυτή είναι η μόνη του «ευχή για τα Χριστούγεννα», είπε ο πρώην πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία.

Ο κ. Μέλνικ προειδοποίησε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζει τον στρατό και τους πολίτες της χώρας του για μακρόχρονο πόλεμο και κινητοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους.

«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για να απελευθερωθεί η πατρίδα τους, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, όσο αναπνέουμε» κι αυτό «ανεξαρτήτως του τι θα κάνουν οι εταίροι μας», συνέχισε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τη διαβεβαίωση του Κρεμλίνου πως είναι διατεθειμένο να συζητήσει «μπλόφα».

Επέμεινε πως το Κίεβο δεν θα εκχωρήσει κανένα τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, κάτι «απαράδεκτο», το οποίο «δεν θα γίνει ποτέ».

