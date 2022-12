Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα: ο αντικαπνιστικός νόμος δεν εφαρμόζεται παντού, αλλά…

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Αναπληρώτρια Υπ. Υγείας για τις ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά, αλλά και τα αυξημένα κρούσματα γρίπης.

«Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους και πρέπει να το δούμε, γιατί έχει ατονήσει και δεν εφαρμόζεται το μέτρο. Έχει μείνει λίγο πίσω», είπε η Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του μέτρου», ενώ επεσήμανε πως η τήρησή του είναι σημαντική καθώς «το κάπνισμα δεν είναι υπόθεση μόνο όσων καπνίζουν, αφού έχουμε και τους παθητικούς καπνιστές που επιβαρύνονται».

Σχετικά με την γρίπη, η Μίνα Γκάγκα είπε ότι «έχουμε μια πολύ πρωιμότερη σεζόν γρίπης», διευκρινίζοντας πάντως σε ότι αφορά το πλήθος των κρουσμάτων ότι «οι καμπύλες είναι ίδιες με τις προηγούμενες χρονιές».

«Πρέπει να θυμηθούμε ότι και τα μικρά παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν και οι ενήλικες», επεσήμανε η κ. Γκάγκα.

Ερωτηθείσα για τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε πολλά φάρμακα, ο Αναπληρώτρια Υπουργόςς Υγείας είπε πως «Υπάρχουν φάρμακα που λείπουν γιατί υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα με την παραγωγή τους και τις πρώτες ύλες από την Κίνα και την Ινδία. Υπάρχουν φάρμακα που δίνονταν με μια περιορισμένη χορήγηση, πχ. δεν μπορούσε κάποιος να πάρει 10 κουτιά, ώστε να υπάρχουν για όλους. Υπάρχει μια έλλειψη φαρμάκων για αντιικά φάρμακα γιατί είχαμε περισσότερα κρούσματα , αλλά αυτό διορθώνεται».

