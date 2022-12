Κοινωνία

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός 15χρονου: Στην φυλακή άλλοι δύο ανήλικοι

Στη φυλακή οδηγούνται δύο ακόμα παιδιά που κατηγορούνται για εμπλοκή στη φρικτή υπόθεση που εκτιλύχθηκε στο Ίλιον.

Άλλοι δυο ανήλικοι από την ομάδα που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά 15χρονο αγόρι στο Ίλιον, οδηγούνται στην φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν σε Ανακριτή Ανηλίκων.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό του παιδιού οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί ενώπιον του δικαστικού λειτουργού για να απολογηθούν για βαριές κατηγορίες που φέρονται να έχουν διαπράξει ως συμμορία με άλλους συνομηλίκους τους.

'Αλλοι τρεις ανήλικοι, κατηγορούμενοι στην υπόθεση που προκαλεί σοκ για την αγριότητα που φέρονται να έχουν διαπράξει τα ανήλικα παιδιά σε βάρος του 15χρονου, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες που έδωσαν το Σάββατο , παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ ένας ακόμη, από τους έξι που συνελήφθησαν μετά την καταγγελία του αγοριού, αφέθηκε ελεύθερος με όρους καθώς δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη.

Οι δύο που οδηγήθηκαν στον Ανακριτή είχαν λάβει προθεσμία για τις απολογίες τους το Σάββατο, συναινώντας στην κατά μία ημέρα παράταση της κράτησης τους πέραν του 5μέρου που ορίζει ο νόμος.

Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενος ένας ανήλικος, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές. Το αγόρι φέρεται σύμφωνα με τον 15χρονο καταγγέλλοντα να έχει σημαντικό ρόλο στις πράξεις που αποδίδονται στην ομάδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από όσα κατήγγειλε ο 15χρονος ,προκύπτει εμπλοκή και άλλων ανηλίκων στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και κορίτσια τα οποία φέρονται να βρίσκονταν μπροστά σε πράξεις που λάμβαναν χώρα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου επί ένα μήνα βασανίζονταν το αγόρι, χωρίς να έχουν ενεργό ρόλο, όπως κατέθεσε το θύμα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ισχυρίζονται πως δεν έχει ασκηθεί βία στον συνομήλικό τους και πως οι ρόλοι σε όλο αυτό που εκτυλίσσονταν επί σχεδόν ένα μήνα "ήταν εναλλασσόμενοι".

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Εμμανουήλ Διαμαντάρας είπε χαρακτηριστικά «Δεν μπόρεσα, δεν ήθελα να δω πάνω από μια φορά τα βίντεο (ενν. με τον βιασμό του 15χρονου. Είναι άρρωστο πολύ».

Ο δικηγόρος ανέφερε σχετικά με τον πελάτη του ότι «ήταν σε διακοπές, γι’ αυτό δεν συνελήφθη. Έμαθε η οικογένεια ότι πήγαν αστυνομικοί στο σπίτι και την επόμενη ημέρα γύρισε στην Ελλάδα και το παιδί εμφανίστηκε στην Αστυνομία».

Συνέχισε λέγοντας «Ο πελάτης μου καθόταν στον καναπέ και έβλεπε, δεν συμμετείχε στην μία από τις δύο φορές που έγιναν πράξεις. Είδε το βίντεο από την άλλη φορά και είπε πως είναι παρόμοιες οι πράξεις».

«Τα παιδιά όλα είναι συμμαθητές από την πρώτη γυμνασίου. Έγινε δύο φορές αυτό. Το παιδί πήγαινε στο σπίτι αυτό γιατί ήταν σημείο συνάντησης. Δεν είχαν καμία διαφορά τα παιδιά. Αυτό που παλιότερα γινόταν με τα παιδιά να κατεβάζουν το παντελόνι ενός πιο αδύναμου παιδιού για να το εξευτελίσουν, επειδή ήξεραν ότι δεν θα μιλούσε, αυτό έγινε σε πιο άγρια μορφή», υποστήριξε ο δικηγόρος του ανήλικου.

Είπε ακόμη πως «Την φορά που δεν ήταν παρών ο πελάτης μου, ήταν παρόντα κορίτσια. Τον ρώτησα “εάν ήταν κάποιο κορίτσι την φορά που ήσουν εκεί, θα κάνατε τα ίδια;” και η απάντηση ήταν “φυσικά και όχι”».

