Καταγγελία 18χρονης για βιασμό από ανήλικο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι

Τι είπε στους αστυνομικούς η κοπέλα για όσα υποστηρίζει ότι έγιναν στο πάρτι, στο οποίο, όπως είπε, είχαν αμφότεροι καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου έπειτα από καταγγελία νεαρής κοπέλας για βιασμό σε Χριστουγεννιάτικο πάρτι, προχώρησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μια 18χρονη κοπέλα μετέβη χθες το βράδυ στην ασφάλεια Θέρμης και κατήγγειλε ότι το βράδυ των Χριστουγέννων ένας 17χρονος προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό έγινε ενώ η κοπέλα βρισκόταν σε Χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του 17χρονου στην περιοχή της Σουρωτής.

Η κοπέλα είπε στην αστυνομία ότι στο πάρτι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Μετά από την καταγγελία, ο 17χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

