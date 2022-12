Πολιτική

Μητσοτάκης: Χριστουγεννιάτικες ευχές από τα Χανιά

Από τα Χανιά, όπου περνά τις διακοπές των Χριστουγέννων με την οικογένειά του, η φωτογραφία και οι ευχές του Πρωθυπουργού.

Στα Χανιά περνά, τελικά, τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν και αρχικά είχε πει πως θα πήγαινε στο Μέτσοβο, ο Πρωθυπουργός και η οικογένειά του, ταξίδεψαν στα Χανιά, για την εορταστική ανάπαυλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε φωτογραφία με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά, από την παραλία των Χανίων, στέλνοντας τις χριστουγεννιάτικες ευχές του "από το βουνό στη θάλασσα", όπως έγραψε.

Στο κλείσιμο της Βουλής, πάντως, είχε πει πως, «Στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις. Θα πάω στο Μέτσοβο. Έχουμε αποφάσεις να πάρουμε». Ο προορισμός άλλαξε, ωστόσο το βουνό παρέμεινε, την ώρα που φουντώνουν τα εκλογικά σενάρια.

