Κόσμος

Κακοκαιρία στις ΗΠΑ: 22χρονη πέθανε μέσα στο ΙΧ της - Ήταν “θαμμένη” στο χιόνι για ώρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 22χρονη παγιδεύτηκε ενώ οδηγούσε από τη δουλειά της για να πάει στο σπίτι της. Δείτε το τελευταίο βίντεο που έστειλε.

Η νεαρή με όνομα Άντελ Τέιλορ είναι μία από τους τουλάχιστον 28 νεκρούς στην πολιτεία της Νέας Υόρκης που έχασαν τη ζωή τους από «τη χιονοθύελλα του αιώνα» όπως τη χαρακτήρισε η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χότσουλ.

Η 22χρονη παγιδεύτηκε ενώ οδηγούσε από τη δουλειά της για να πάει στο σπίτι της στο Μπάφαλο το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με την New York Post.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ξεκίνησε να στέλνει στις αδερφές της στη Βόρεια Καρολίνα βίντεο από τη χιονοθύελλα. «Έλεγε στην αδερφή μου ότι φοβόταν», είπε στο WSOC-TV μια από τις αδερφές της, η Τομέσια Μπράουν.

Πηγή: nypost.com

“Κιβωτός” - Μάνα 19χρονου: η κλήση του πατρός Αντωνίου για την ασέλγεια ήταν “δώρο”

Βορίδης: Εκλογές με καταλόγους από την νέα απογραφή…

Λαβρόφ: Η Δύση σχεδιάζει την δολοφονία του Πούτιν