“Qatar Gate”: Παντσέρι και Ταλαμάνκα ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών

Ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών βρέθηκαν σήμερα ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και ο Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, στην οποία αναγράφονται τα αρχικά των ονομάτων τους όπως σε όλα τα δελτία Τύπου που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο N.Φ-T. και ο Π.Π εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του εφετείου Βρυξελλών».

«Η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού που επιβλήθηκε στον Ν.Φ-Τ από το συμβούλιο τροποποιήθηκε σε απλή παράταση της προφυλάκισης» σημειώνεται, ενώ όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση «μετά από αίτημα του Π.Π., η εκδίκαση της υπόθεσής του αναβλήθηκε για τις 17 Ιανουαρίου 2023».

Το προδικαστικό συμβούλιο είχε αποφασίσει αρχικά τη χρήση ηλεκτρικού βραχιολιού για τον κ. Ταλαμάνκα. Ωστόσο, ο εισαγγελέας είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

«Για το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν (στη δημοσιότητα) περισσότερες πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή μέσω δελτίων Τύπου», καταλήγει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

