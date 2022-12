Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις παραγράφονται σε λίγες μέρες

Οι παραγραφόμενες υποθέσεις χωρίζονται με βάση τα φορολογικά έτη, το είδος του φόρου και το αν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση ή όχι.

Σειρά φορολογικών υποθέσεων που σχετίζονται με φορολογία εισοδήματος, ακίνητα, ΦΠΑ κι άλλους φόρους αναμένεται να παραγραφούν από την ΑΑΔΕ στις αρχές του έτους.

Σχετικά σημειώματα με την επιβολή έξτρα φόρων και προστίμων έχουν σταλεί εδώ και μέρες από την ΑΑΔΕ, ενόψει της παραγραφής, στο τέλος του τρέχοντος έτους. Με τα σημειώματα η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τις πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους για παραβάσεις του παρελθόντος.

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν σημειώματα έχουν περιθώριο εξόφλησης εντός 30 ημερών. Στην περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης εντός διαστήματος 30 ημερών.

Πρόκειται κυρίως για:

φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί από τις διασταυρώσεις να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις από το 2016 και μετά, συνταξιούχους που δεν δήλωσαν αναδρομικά, επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα αλλά με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι παραγραφόμενες υποθέσεις χωρίζονται με βάση τα φορολογικά έτη που αφορούν, το είδος της υπόθεσης και του φόρου που αφορούν όπως εισόδημα, ΦΠΑ, ακίνητα, αλλά και το αν έχει υποβληθεί ή όχι φορολογική δήλωση.

Οι παραγραφόμενες υποθέσεις

Φορολογικές υποθέσεις που βρίσκονται προ των πυλών για να παραγραφούν είναι:

υποθέσεις της χρήσης 2016 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες είχαν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή είχαν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021.

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούσαν στη χρήση του 2013, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής έφτανε στα οκτώ έτη.

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2011,για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία, όπως για παράδειγμα εικονικά τιμολόγια και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι αποκρύφτηκε εισόδημα και υπήρξε περίπτωση φοροδιαφυγής. Σε αυτή την περίπτωση , ο χρόνος της μη παραγραφής ήταν η δεκαετία.

υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2011 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ίσχυε δεκαετής περίοδος παραγραφής.

υποθέσεις του έτους 2006. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, εφορίες και ελεγκτικά κέντρα ήδη ελέγχουν παλιές υποθέσεις με παραβάσεις προχωρώντας άμεσα στην έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων επιβολής προστίμου και οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου με στόχο τον περιορισμό των υποθέσεων που θα αρχειοθετηθούν.