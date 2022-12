Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στα ανοιχτά του Λασιθίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Ποιο είναι το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα ανοιχτά του Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 11,7χλμ και το επίκεντρο της δόνησης στα 40 βόρεια βορειανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - βιασμός 15χρονου: η αντιγραφή τηλεοπτικής σειράς, η “αγέλη” και το θύμα

Τροχαίο με εγκλωβισμό: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολόνα (εικόνες)

Θάνος Μικρούτσικος: σαν σήμερα “έφυγε” ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης