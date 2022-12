Κοινωνία

Δράμα: Απόπειρα βιασμού 15χρονου στο σπίτι φίλου του

Τι υποστηρίζει το παιδί και οι γονείς του, για όσα καταγγέλλεται ότι συνέβησαν σε διλικό σπίτι, στο οποίο το παιδί διανυκτέρευσε την Κυριακή.

Καταγγελία για απόπειρα βιασμού 15χρονου, έφερε στο φως της δημοπσιότητας η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Όπως μεταδόθηκε, το παιδί με τους γονείς του, το πρωί της Τετάρτης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να υποβάλει μήνυση για απόπειρα βιασμού, σε βάρος του συντρόφου της μητέρας ενός φίλου του 15χρονου.

Η απόπειρα βιασμού φέρεται να τελέστηκε το βράδυ της Κυριακής, οπότε ο 15χρονος πήγε για να μείνει το βράδυ στο σπίτι του συμμαθητή του.

Στην διάρκεια της νύχτας, όπως υποστηρίζει ο 15χρονος, ο σύντροφος της μητέρας του φίλου του, προσπάθησε να τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Σύμφωνα με όσα είπε η μητερά του παιδιού στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το παιδί εξετάζεται απο παιδοψυχολόγο και εν συνεχεία από ιατροδικαστή.





