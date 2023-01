Life

Η Ντρου Μπάριμορ για τους γονείς της και τη διακοπή του σχολείου

Η ηθοποιός που από μικρό παιδί έγινε πρωταγωνίστρια μιλά για τη σκληρή πλευρά της ζωής της.

Η Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore) έγινε πρωτοσέλιδο όταν κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά της και ανεξαρτητοποιήθηκε, σε ηλικία μόλις 14 χρόνων. Η μαμά της Τζέιντ Μπάριμορ, που ήταν ηθοποιός πήγε την εννιάχρονη Ντρου στο Studio 54 («τόσο λάθος, αλλά τόσο διασκεδαστικό», έγραψε η Μπάριμορ στα απομνημονεύματά της, «Wildflower») και βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν ανακοινώθηκε η απόφαση.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον δικαστή που είπε: "Δεν χρειάζεται να ξαναπάς σχολείο"», είπε η Μπάριμορ στη συνέντευξη που έδωσε για το τελευταίο τεύχος του People.

Με τα χρόνια, η ηθοποιός και παρουσιάστρια του talk show «The Drew Barrymore Show» μπόρεσε να συγχωρήσει τους γονείς της, πληρώνοντας για τη φροντίδα του πατέρα της Τζον Ντρου Μπάριμορ, πριν πεθάνει από καρκίνο το 2004.

Ως μητέρα δύο παιδιών είπε ότι θα είναι πάντα εκεί για τη μαμά της αν τη χρειαστεί. «Θα τη στηρίζω», είπε στο People. «Δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτήν που μ' έφερε στη ζωή. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα με πονούσε τόσο πολύ. Θα το έβρισκα τόσο σκληρό. Αλλά υπάρχουν στιγμές που έχω συνειδητοποιήσει ότι η χημεία μας και η συμπεριφορά της κάποια στιγμή θα με κάνουν να αισθανθώ έτσι και να πω: "Εντάξει, χρειάζομαι ένα διάλειμμα ξανά"».

«Έχουμε κάνει πολλές παύσεις στη ζωή μας. Υγιείς παύσεις, νομίζω, οι φίλοι πρέπει να το κάνουν, όσοι συνεχίζουν τη ζωή πρέπει να το κάνουν, εδώ είμαστε», πρόσθεσε.

