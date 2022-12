Life

Κριστίνα Ρίτσι: Φεμινιστής ο 8χρονος γιος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει εκείνη και ο σύντροφός της τον γιο της.

Η Κριστίνα Ρίτσι (Christina Ricci) γνωρίζει ότι η καριέρα της ως ηθοποιός έχει ήδη αντίκτυπο στα παιδιά της.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Guardian» η ηθοποιός είπε ότι ο 8χρονος γιος της Φρέντι «δεν θα μπορέσει να αποφύγει» να έχει μια φεμινιστική προοπτική ως αποτέλεσμα της μαμάς και του θετού μπαμπά του.

«Ο σύζυγός μου, ο Μαρκ Χάμπτον, δεν μου αρέσει να το λέω γιατί ακούγεται πραγματικά αντιπαθητικό, είναι φεμινιστής», είπε η Ρίτσι. «Και ο Φρέντι θα το δει αυτό και θα δει την εργαζόμενη μητέρα του».

«Πιστεύω ότι θα δει τις γυναίκες με πολύ πιο πολυεπίπεδο, περίπλοκο τρόπο, απλώς με το να έχει μεγαλώσει βλέποντας τη μαμά του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα» πρόσθεσε.

Η ηθοποιός, η οποία αυτή τη στιγμή υποδύεται δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες σε δύο ξεχωριστές σειρές -τη Misty Quigley στα Yellowjackets και τη Marilyn Thornhill στο Wednesday- είπε ότι ο γιος της έχει επίσης έντονη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις γυναίκες.

«Κάνει ερωτήσεις όπως "μαμά, είναι ρατσιστής;". Ή, "Μαμά, είναι εντάξει για τις γυναίκες;"» είπε η Ρίτσι στην Guardian. «Έχει όλο αυτό το θέμα με το να μην αποκαλεί αντικείμενα -όπως τις βάρκες- με την αντωνυμία αυτή. Θα με διορθώσει: "Οι γυναίκες δεν είναι αντικείμενα"».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου (εικόνες)

Προσπάθησε να κάψει ζωντανούς τη γυναίκα και το παιδί του! (εικόνες)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και επίσημα στην Αλ Νασρ