Άρτεμις Βασίλη: Η μαρτυρία και οι ελπίδες ότι είναι ζωντανή

Νέα τροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της κοπέλας από το Κορωπί. Τι αναφέρει μαρτυρία που αναπτερώνει τις ελπίδες τις οικογένειας.

Ιντερπόλ και η σουηδική αστυνομία έχουν αναλάβει τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης της αγνοούμενης Αρτέμιδος, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 στο Κορωπί.

Μια νέα μαρτυρία από το μακρινό Γκέτεμποργκ πλημμύρισε με ελπίδες την οικογένειά της, που κάνει λόγο για ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα. Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο δικηγόρος της οικογένειας, Αναστάσιος Ντούγκας, και ο αδελφός της Αρης ταξίδεψαν στη Σουηδία για να συναντήσουν τη μάρτυρα και να ζητήσουν τη βοήθεια των αστυνομικών και προξενικών Αρχών.

«Η μάρτυρας δηλώνει βέβαιη πως είναι η Αρτεμις. Αμεσα, καταθέσαμε τη μαρτυρία στο ελληνικό προξενείο και ζητήσαμε να ανοίξει ο φάκελος όχι μόνο για την Ιντερπόλ, αλλά και για το αστυνομικό τμήμα του Γκέτεμποργκ, ώστε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Με το άνοιγμα του φακέλου, θα μπορέσει η σουηδική αστυνομία να πάρει όλο το υλικό από τις κάμερες του εμπορικού κέντρου όπου υπήρχε η μαρτυρία, προκειμένου να διαπιστώσουμε από τις κάμερες αν όντως πρόκειται για εκείνη», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος της οικογένειας, Αν. Ντούγκας.

Σχολιάζοντας την αξιοπιστία της μάρτυρος, ο Αν. Ντούγκας παραθέτει μια σειρά στοιχείων που τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αρτεμις μπορεί να βρίσκεται στη Σουηδία. «Αρχικά, η κοπέλα μιλούσε ελληνικά και αλβανικά, όπως ακριβώς και η Αρτεμις, ενώ μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι το γεγονός ότι ο φίλος της την αποκάλεσε “Εμι”, που είναι τα τελευταία γράμματα του ονόματός της. Τέλος, όταν η μάρτυρας ρώτησε την κοπέλα αν είναι η Αρτεμις που την ψάχνουν στην Ελλάδα, εκείνη κατευθύνθηκε γρήγορα προς το αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Αν δεν ήταν η Αρτεμις, γιατί να φύγει;», αναρωτιέται ο δικηγόρος.

«Σημαντική ήταν η συμβολή του ελληνικού προξενείου στη Σουηδία, το οποίο μας βοήθησε πολύ ώστε να δοθεί σήμα, προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος για την υπόθεση. Αν δεν είχε δοθεί το σήμα από το προξενείο, δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι έρευνες της σουηδικής αστυνομίας. Ο επίτιμος γενικός πρόξενος στο Γκέτεμποργκ κύριος Χρήστος Κακαζούκης, από την πρώτη στιγμή, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διευκολύνει την επαφή της οικογένειας με τη σουηδική αστυνομία», καταλήγει ο Αν. Ντούγκας.

Η μάρτυρας, που έχει καταγωγή από την Αλβανία, έχει ζήσει για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και πλέον μένει με τον σύζυγό της μόνιμα στη Σουηδία, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την κοπέλα και είναι πεπεισμένη πως πρόκειται για την ίδια, σημειώνοντας ωστόσο ότι η νεαρή ήταν ταραγμένη.

«Είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτή. Την είδα πολύ κοντά, στα δύο βήματα, γιατί άκουσα ελληνικά. Ηταν άλλη μια κοπέλα μαζί της και ένα αγόρι. Αυτός της είπε: "Πάμε Εμι…". Γυρνάω το κεφάλι και λέω: "Α, Ελληνες είστε;". Ήταν αδυνατισμένη, είχε καρέ μαλλί και φορούσε σκούφο. Η άλλη κοπέλα της μίλησε στα αλβανικά. Εγώ ξέρω και αλβανικά και ελληνικά και κατάλαβα. Ημουν δίπλα στην κοπέλα που αγνοείται και αυτοί δεν μου απάντησαν καθόλου, μόνο το αγόρι κάτι της έλεγε. Οταν τη ρώτησα αν είναι η Αρτεμις, η άλλη κοπέλα που ήταν μαζί την τράβηξε και της είπε στα αλβανικά να φύγουν. Πήγα στο αυτοκίνητο να πάρω το κινητό για να τη βγάλω αμέσως φωτογραφία, αλλά μπήκαν κι εκείνοι στο αυτοκίνητό τους και έφυγαν. Κατάφερα να συγκρατήσω μόνο τα τρία τελευταία νούμερα του σουηδικού αριθμού», έχει δηλώσει η μάρτυρας.

Οπως προσθέτει η ίδια, «η Αρτεμις δεν μίλησε καθόλου, ούτε ‘‘είμαι εγώ’’ ούτε ‘‘δεν είμαι’’. Ηταν ταραγμένη και φοβισμένη. Εχω δύο κορίτσια και δεν λέω ψέματα. Ξέρω τι πάει να πει να είσαι μάνα. Να μοιάζει τόσο πολύ με την εξαφανισμένη κοπέλα; Αφού την είδα τόσο κοντά, μόνο που δεν την πήρα αγκαλιά…».

"Ελπίδα"

Για τις έρευνες της Ιντερπόλ και της σουηδικής αστυνομίας για τον εντοπισμό της κόρης του μιλά στην «R» ο πατέρας της, εκφράζοντας την έντονη αγωνία του.

«Από την πρώτη στιγμή κρίναμε ότι πρόκειται για μια μαρτυρία που ευσταθεί και, προκειμένου να μη χαθεί χρόνος, μετέβη ο γιος μου με τον δικηγόρο μας, Αναστάσιο Ντούγκα, στο Γκέτεμποργκ, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες και να μιλήσουμε με τη μάρτυρα. Με αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις από τις έρευνες της τοπικής αστυνομίας του Γκέτεμποργκ και μετά από καιρό γεννήθηκαν και πάλι ελπίδες ότι μπορεί να βρούμε την κόρη μου», δηλώνει στην «R» ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, Γιάννης Βασίλης.

«Από την πρώτη ημέρα αυτής της περιπέτειας υποστηρίζουμε ότι η κόρη μου είναι ζωντανή και, με όλη μας τη δύναμη, όλη η οικογένεια θα συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Μόνο εμείς ξέρουμε τι περνάμε τόσο καιρό, έναν Γολγοθά…», καταλήγει ο πατέρας της νεαρής κοπέλας.

