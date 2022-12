Κοινωνία

Παπαδόπουλος: Ο Κούγιας αγόρασε την υπόθεση Πισπιρίγκου

«Έκανα μήνυση και θα ζητήσω αποζημίωση για όσα έχει πει για μένα», υπογραμμίζει ο Παπαδόπουλος. Σκληρή απάντηση από τον Κούγια.

Συνέχεια στην κόντρα με τον Αλέξη Κούγια για υπόθεση του θανάτου των παιδιών στην Πάτρα και την Ρούλα Πισπιρίγκου δίνει ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο Αλέξης Κούγιας «αγόρασε την υπόθεση όταν έκρινε ότι θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει τις προσωπικές του επιδιώξεις», κάνει λόγο για άκρως «επικίνδυνη υπερασπιστική τακτική», η οποία «πολύ φοβάμαι ότι, όχι μόνον δε θα αποφέρει στην ίδια κανένα όφελος, αλλά θα χειροτερέψει την θέση της και θα την οδηγήσει στο χειρότερο δυνατό δικαστικό αποτέλεσμα»

Ο κος Παπαδόπουλος καταλήγει λέγοντας ότι θα ζητήσει αποζημίωση, για όλα όσα έχει πει ο Αλέξης Κούγιας σε βάρος του.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Όθωνας Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής:

Σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Πισπιρίγκου και τα όσα απίστευτα παρακολουθούμε στο τηλε-ριάλιτι του νέου της συνηγόρου Κούγια, θα ήθελα να καταστήσω γνωστά τα εξής: Με τεράστια έκπληξη παρακολούθησα τις τελευταίες εξελίξεις, με τις απίστευτες προσβολές του σε βάρος τόσο των οργάνων της Δικαιοσύνης όσο και σε βάρος των συντελεστών της προανακριτικής και ανακριτικής έρευνας.

Ο εξευτελισμός των ηθικών αρχών και ο διασυρμός των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Κώδικα Περί Δικηγόρων όχι μόνον δεν περιορίζεται, αλλά παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο συγκεκριμένος συνήγορος με τρόπο αδίστακτο χρησιμοποιεί εξωφρενικές μεθόδους παραβαίνοντας κάθε κανόνα δικηγορικής δεοντολογίας, καλεί ως μάρτυρες «ειδικών γνώσεων» επιστήμονες τους οποίους δεν έχει φροντίσει καν να ενημερώσει νωρίτερα για την κλήτευσή τους, πολλοί από τους οποίους δεν εμφανίζονται καν για να δώσουν κατάθεση, προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις που διακρίνονται από παραληρηματικό και εμμονικό λόγο, διασύρει συστηματικά τα θεσμικά όργανα και ευτελίζει τις νομικές διαδικασίες, ενώ πρόσφατα αυτογελοιοποιήθηκε προτείνοντας ως τεχνικό σύμβουλο μία ιατροδικαστή που είχε ήδη εκπεφρασμένη άποψη για την υπόθεση Πισπιρίγκου, και η οποία στο προγενέστερο χρονικό διάστημα περιφερόταν στα κανάλια διατυπώνοντας δριμύτατες κατηγορίες εναντίον της.

Με μεγάλη μου έκπληξη, την 22-12-2022, παρακολούθησα μέσα στα ασυγκράτητα τηλεοπτικά παραληρήματα του κ. Κούγια και σχετική δήλωσή του σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού ότι «ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ, που λέει ότι έχει προσλάβει, ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ».

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δήλωση, που, σημειωτέον, την έκανε χωρίς να του έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα, τότε Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ. ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕ. Την αγόρασε όταν έκρινε ότι θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει τις προσωπικές του επιδιώξεις, που, όπως αποδεικνύεται, είναι να περιφέρεται σε τηλεοπτικούς σταθμούς και παράθυρα, κατηγορώντας τους πάντες για να διαφημίζει τον εαυτό του.

Και το έκανε αυτό χωρίς να υπολογίζει καθόλου τα συμφέροντα της κατηγορουμένης που υπερασπίζεται, ακολουθώντας μία άκρως επικίνδυνη υπερασπιστική τακτική που, πολύ φοβάμαι ότι, όχι μόνον δε θα αποφέρει στην ίδια κανένα όφελος, αλλά θα ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΨΕΙ την θέση της και θα την οδηγήσει στο χειρότερο δυνατό δικαστικό αποτέλεσμα, πράγμα που αν συμβεί, θα αποτελεί προσβολή για τον νομικό κόσμο της χώρας.

Ο άνθρωπος αυτός προκαλεί ίντριγκες και συγκεντρώνει οργή και αντίδραση η οποία, όταν εκραγεί, δεν θα ξεσπάσει πάνω του αλλά θα ξεσπάσει στην πλάτη της κατηγορουμένης που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται. Με τον τρόπο αυτό, μετά την αγορά της υπόθεσης Πισπιρίγκου από τον ίδιο, την χρησιμοποιεί ως «καυσόξυλο» για την ολοκλήρωση των προσωπικών του επιδιώξεων και, όταν εξαντλήσει τα όρια και κρίνει ότι αυτή δεν έχει τίποτε άλλο να του δώσει, θα την πετάξει σαν στυμμένη λεμονόκουπα.

Από την 24-8-2022 ο συγκεκριμένος δικηγόρος έχει κοινοποιήσει μεγάλο αριθμό δελτίων τύπου στα οποία παρουσιάζει ψευδώς ότι στην υπόθεση Πισπιρίγκου εγώ «καταργήθηκα» από τους πελάτες μου και ότι οι πελάτες μου «με έδιωξαν». Ωστόσο, σε χθεσινό (27-12-2022) δελτίο τύπου του, παραληρώντας επί άλλων ζητημάτων άθελά του παραδέχεται, πέντε μήνες μετά την αποκλειστική ανάληψη της υπεράσπισης Πισπιρίγκου, ότι τελικά η τότε εντολέας μου δεν με κατήργησε ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ στην υπεράσπισή της.

Στην παραδοχή αυτή προβαίνει μετά από πέντε ολόκληρους μήνες συστηματικής και μεθοδευμένης δυσφήμησής μου, όταν επέμενε εμμονικά σχετικά με τα περί δήθεν «κατάργησής» μου και αυτοδιαψεύδεται, γελοιοποιούμενος για μία ακόμη φορά. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό ομολογεί ευθέως ότι η περίφημη εκείνη εξουσιοδότηση που σκόπιμα είχε διοχετεύσει στα μέσα ενημέρωσης την 24-8-2022, με την πρόβλεψη περί δήθεν «κατάργησης» κάθε προηγούμενου δικηγόρου, ήταν κείμενο που είχε συντάξει ο ίδιος και είχε αποσπάσει εκβιαστικά την υπογραφή της κατηγορουμένης με αντάλλαγμα την καταβολή της αμοιβής των ιατροδικαστών. Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι τόσο καιρό, συνειδητά και με πλήρη επίγνωση, περιφερόταν και παραληρούσε εναντίον μου σε τηλεοπτικούς σταθμούς, λέγοντας ψέματα.

Στα τελευταία δελτία τύπου του επαναλαμβάνει τις αβάσιμες για εμένα κατηγορίες – γελοιότητες περί διορισμού και πληρωμής μου από τηλεοπτική εκπομπή, πράξη για την οποία τον έχω ήδη καταμηνύσει, ενώ έχω επισυνάψει στη μήνυσή μου και τα τραπεζικά παραστατικά καταβολής της δικηγορικής αμοιβής μου από την οικογένεια της κατηγορουμένης.

Για την πράξη του αυτή θα προβώ σε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας και δεν πρόκειται να σταματήσω μέχρι την τελική και οριστική ποινική του καταδίκη, ενώ πρόκειται να καταθέσω και αγωγή αποζημίωσης στα πολιτικά δικαστήρια. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει και την κατηγορία περί δήθεν μη πρόσληψης ιατροδικαστή ως τεχνικού συμβούλου, την ίδια στιγμή που, χωρίς καμία ντροπή, χρησιμοποιεί στην υπόθεση που αγόρασε ως βασικό μάρτυρα ειδικών γνώσεων τον ιατροδικαστή που ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ για την υποστήριξη της υπεράσπισης, καρπούμενος, με τον τρόπο αυτό, τα οφέλη της τεράστιας προσπάθειας που είχα καταβάλει επί πεντάμηνον για την υπεράσπιση της υπόθεσης που μου είχε ανατεθεί.

Με δεδομένη την έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, επιβάλλεται η άμεση δραστηριοποίηση του νομικού κόσμου της χώρας που θα πρέπει να περιφρουρήσει την σοβαρότητα και την φερεγγυότητά του.

Στην κλιμάκωση όλων των προκλήσεων που ακολούθησαν την αγορά της υπόθεσης της κ. Πισπιρίγκου από τον νέο της συνήγορο προέβην την 30-11-2022 στην υποβολή αναλυτικής-πολυσέλιδης πειθαρχικής αναφοράς σε βάρος του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η απάντηση Κούγια

Πριν από λίγη ώρα επικοινώνησε μαζί μου η οικογένεια της κας Σ.Π και μου ζήτησε να την επισκεφτώ επειγόντως στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι η κα κατηγορουμένη πληροφορήθηκε το περιεχόμενο των χθεσινών και σημερινών δηλώσεων – ανακοινώσεων των δικηγόρων Λύτρα και Παπαδόπουλου, με τις οποίες αναφέρονται σε εμένα περιγράφοντας ψευδείς και συκοφαντικές συνθήκες, υπό τις οποίες ανέλαβα την υπεράσπισή της, ενώ ειδικά ο παντελώς άγνωστος μέχρι και την ημέρα που αυτοεμφανίστηκε κατόπιν συστάσεως του Λύτρα και της εκπομπής της κουμπάρας του Ζήνας Κουτσελίνη, Όθωνας Παπαδόπουλος, τόλμησε να αναφέρει ότι δήθεν αγόρασα την υπόθεση της Σ.Π., για να είμαι στην επικαιρότητα, λες και μέχρι εκείνη την ημέρα, τον Αύγουστο του 2022, δεν είχα καμία επαγγελματική παρουσία στις ποινικές δίκες και δεν είχα καμία επαγγελματική επιτυχία, αλλά και ήμουν σαν και αυτόν εντελώς άσημος, ενώ η αλήθεια είναι, και το έχει παραδεχτεί δημοσίως και η οικογένεια της Σ.Π. και η ίδια η Σ.Π., ότι με παρακαλούσαν επί μήνες να αναλάβω και ηρνούμην λόγω ελλείψεως χρόνου και λόγω της κακής εικόνας, η οποία είχε δημιουργηθεί από την παρουσία – απουσία της υπερασπίσεως της κατηγορούμενης (δεν είχαν εξασφαλίσει επί μήνες, ειδικά ο Όθωνας Παπαδόπουλος ενώ εισέπραξε 10.000 ευρώ γι’ αυτό, ούτε έναν ιατροδικαστή, για να αντικρούσει τους Καρακούκη – Καλόγρηα και το σενάριο της κεταμίνης για την Τζωρτζίνα), παρά την καθημερινή εμφάνιση, ακόμα και σε τρεις εκπομπές την ημέρα, του παντελώς άσημου μέχρι τότε Όθωνα Παπαδόπουλου, και μου ζήτησε να την επισκεφτώ άμεσα στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, διότι έχει αποφασίσει να υποβάλει μήνυση για απιστία δικηγόρου (η οποία θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες), αντιλαμβανόμενη πλέον το τι ακριβώς συνέβη μέχρι σήμερα από πλευράς των δικηγόρων Λύτρα, Ιωάννου και Παπαδόπουλου που υποδείχθηκαν από την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και από τον γιο του Πάνου Σόμπολου, και πώς από την απουσία υπερασπίσεώς της κατέστη κατηγορουμένη και πώς από την σκόπιμη αλλοίωση της προσωπικότητάς της και της δημόσιας εικόνας της από τις εκπομπές των Κουτσελίνη, Στεφανίδου, Ευαγγελάτου, Λιάγκα, Καινούργιου και άλλων και την έλλειψη ουσιαστικής και νομικής υπερασπίσεώς της, ενώ είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΘΩΑ, κατέστη κατηγορουμένη για τις ανθρωποκτονίες των τριών αείμνηστων παιδιών της, και πώς οι δικηγόροι Λύτρας και Παπαδόπουλος με δημόσιες ανακοινώσεις – δηλώσεις τους σε ΜΜΕ και εμφανίσεις στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη προσπαθούν, διαπράττοντας το αδίκημα της απιστίας εις βάρος της, να αποδομήσουν την υπερασπιστική της γραμμή, την οποία προσωπικά επέλεξα μετά την ανάληψη της υπερασπίσεώς της επιλέγοντας μία ομάδα οκτώ διορισμένων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έγκριτων ιατροδικαστών και κορυφαίων παθολογοανατόμων, οι οποίοι με μαρτυρικές καταθέσεις και με ιατροδικαστικές γνωμοδοτήσεις, εν αντιθέσει με την περίοδο που ήταν δικηγόροι της κας κατηγορούμενης οι Λύτρας, Ιωάννου, Παπαδόπουλος, έχουν κονιορτοποιήσει – αποδομήσει εντελώς το βασισμένο στην ανύπαρκτη επιστημονικά και πραγματικά παθολογοανατομική εξέταση του Ευτυχιάδη σεναριογράφημα – δήθεν ιατροδικαστική γνωμοδότηση των αυτοδιορισμένων Καρακούκη – Καλόγρηα.

Ειδικά ο Παπαδόπουλος εμφάνισε ψευδώς την κα Σ.Π. να έχει δώσει 400 ευρώ στον έγκριτο ιατροδικαστή Λαρίσης Χρήστο Κραββαρίτη, γεγονός το οποίο ουδέποτε συνέβη, αφού η κα Σ.Π. ουδέποτε είχε την οιαδήποτε επαφή με τον κο Χρήστο Κραββαρίτη, και το χειρότερο απ’ όλα, σήμερα προσπαθεί σε συνεργασία με τον ακραίο συκοφάντη της Σ.Π, Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος το προδημοσίευσε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ την 24/12/2022, να αποδομήσει την κορυφαία νέα ιατροδικαστή (αυτή που γνωμοδότησε στην υπόθεση του ψευτογιατρού με επιλογή της ως πραγματογνώμονα από την ελληνική Δικαιοσύνη) κα Ουρανία Δημακοπούλου, χρησιμοποιώντας και το άκρως συκοφαντικό δι’ εμέ ρήμα ότι αυτογελοιοποιήθηκα με την επιλογή της συγκεκριμένης κορυφαίας ιατροδικαστού, για να υπερασπιστώ την κα κατηγορουμένη, απιστώντας όπως προβλέπει το ποινικό δίκαιο και ο Κώδικας Δικηγόρων και γι’ αυτό τον λόγο θα λογοδοτήσει ενώπιον και των ποινικών δικαστηρίων, αλλά και ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου του ΔΣΑ, και όχι της Θεσσαλονίκης όπου ανήκει, κατόπιν μηνύσεως και καταγγελίας της κας κατηγορουμένης.

