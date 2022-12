Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Αυξήθηκαν οι ροές, μειώθηκαν οι διαμένοντες στην Ελλάδα

Συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των νησιών του Βόρειου Αιγαίου σύμφωνα με το Ενημερωτικό του Νοεμβρίου. Αναλυτικά στοιχεία.

Σταθερά πτωτική πορεία ακολουθεί το ποσοστό του αριθμού των διαμενόντων μεταναστών ανά την Επικράτεια, με τη μείωση να αγγίζει το 10% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και το 55% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021.

Oι διαμένοντες συνολικά στην Επικράτεια ανέρχονται τον Νοέμβριο του 2022 στους 15.901, δηλαδή περίπου 20.000 (19.281) λιγότεροι από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και 2.000 (1.689) λιγότεροι από τον περασμένο Οκτώβριο.

Σχετικά με τους διαμένοντες στα νησιά, αυτοί ανέρχονται στους 4.488. Χαρακτηριστική, δε, είναι η μείωση στη Λέσβο η οποία φτάνει στο 32% σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί και η σημαντική αποσυμφόρηση συνολικά των νησιών, καθώς το 1,51% του πληθυσμού αποτελούν οι διαμένοντες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 1,45% και τον Νοέμβριο του 2020 το 7,73% του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, οι διαμένοντες στις Δομές της χώρας παρουσιάζουν μείωση 10% και 57% στα διαμερίσματα του ΕΣΤΙΑ σε σχέση με τον περασμένο μήνα. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι έως το τέλος του 2022, το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ αναμένεται να κλείσει οριστικά, στοχεύοντας στην περαιτέρω αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων.

Υπογραμμίζεται ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό των διαμενόντων είναι κατά μέσο όρο 0,15% επί του συνόλου του πληθυσμού (βάσει της απογραφής του 2011).

"Ροές αφίξεων και επιστροφών"

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Νοεμβρίου, οι ροές κατά το 1ο Ενδεκάμηνο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 87% σε σχέση με τον 1ο Ενδεκάμηνο του 2021, κάτι που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 2.315 άτομα τον Νοέμβριο του 2022 έναντι 789 τον Νοέμβριο του 2021.

Ωστόσο, παρά τις αυξημένες ροές, ύστερα από συστηματικές προσπάθειες, αναχώρησε σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών. Έτσι, κατά το 1ο Ενδεκάμηνο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 7.843 αποχωρήσεις έναντι 15.052 αφίξεων.

Πιο αναλυτικά, κατά 26% μειώθηκαν οι επιστροφές κατά το 1ο Ενδεκάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021, με αναχώρηση 7.843 ατόμων. Επιπλέον, αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις και συγκεκριμένα σε ποσοστό 53%, αγγίζοντας συνολικά τις 1.161 αναχωρήσεις το 1ο Ενδεκάμηνο του 2022, όταν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021 ήταν 757.

Αιτήσεις Ασύλου

Οι Αιτήσεις Ασύλου τον Νοέμβριο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 10% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022. Η πλειοψηφία των αιτούντων Άσυλο (το Ενδεκάμηνο του 2022) προέρχονται από το Αφγανιστάν με ποσοστό 15,5%, τη Συρία με 14%, το Πακιστάν με 13%, το Ιράκ και την Παλαιστίνη. Ωστόσο, σημαντική αύξηση 33% σημειώνεται στα αιτήματα που κατατέθηκαν από ασυνόδευτους Ανήλικους το 1ο Ενδεκάμηνο του 2022 συγκριτικά με το 1ο Ενδεκάμηνο του 2021.

Επιπλέον, παρατηρείται σημαντική μείωση και όσον αφορά στις εκκρεμότητες Α’ και Β’ βαθμού. Συγκρίνοντας στοιχεία από τον Νοέμβριο του 2021 και αυτόν του 2022 προκύπτει συνολική μείωση εκκρεμοτήτων 49%. Σαφέστερα, οι εκκρεμείς αποφάσεις Α΄ βαθμού μειώθηκαν κατά 52% και οι εκκρεμείς Αποφάσεις Β΄ Βαθμού μειώθηκαν κατά 19%. Ακόμη και συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2022, οι συνολικές εκκρεμότητες Α’ και Β΄ βαθμού παρουσιάζουν επίσης μικρή μείωση σε ποσοστό 10%.

Άδειες Διαμονής

Συνολικά τον Νοέμβριο του 2022 διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 754.141 μετανάστες. Εξ αυτών το 29% είναι πολίτες ΕΕ και ομογενείς, το 63% είναι πολίτες τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής και το 8% είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ.

Συνολικά οι άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2022 ανέρχονται σε 471.198, παρουσιάζοντας μείωση. Ειδικά, οι άδειες διαμονής μειώθηκαν κατά 31% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 και επίσης κατά 0,85% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022. Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης Πολιτών Τρίτων Χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία σε ποσοστό 60,9%, η Κίνα σε ποσοστό 4,8% και ακολουθεί η Γεωργία σε ποσοστό 4,2%.

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Νοέμβριο του 2022 ανέρχονται σε 11.023. Οι 9.487, ποσοστό 86%, αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.536, ποσοστό 14%, αφορούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 63,6% και ακολουθούν οι υπήκοοι Τουρκίας 6,3% και Ρωσίας 4,2%.

Ουκρανοί εκτοπισθέντες

Τέλος, το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιλαμβάνει τακτικά ειδική αναφορά στους Ουκρανούς εκτοπισθέντες.

Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου έχουν υποβληθεί συνολικά 22.399 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 21.025 Άδειες Προσωρινής Προστασίας, εκ των οποίων το 69% αφορούν γυναίκες και το 31% άνδρες. Επίσης το 24,4% των αδειών προσωρινής προστασίας έχει χορηγηθεί σε ανήλικους ως 13 ετών, το 5,7% σε ανηλίκους από 14 ως 17 ετών, το 24,1% στην ηλικιακή ομάδα από 18-34 έτη, το 37% στην ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη και τέλος το 8,8% των αδειών αφορά ενήλικες άνω των 65 ετών.

