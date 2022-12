Κοινωνία

Έβρος: Διακινητές περνούν μετανάστες από τα Λάβαρα (βίντεο ντοκουμέντο)

Πώς οι διακινητές παραλάμβαναν τους αλλοδαπούς από τον Έβρο και τους βοηθούσαν να φύγουν προς την Ευρώπη.



Βίντεο - ντοκουμέντα από τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, παράνομης διακίνησης μεταναστών, παρουσίασε ο ΑΝΤ1. Οι διακινητές παραλάμβαναν τους αλλοδαπούς από τον Έβρο και τους βοηθούσαν να φύγουν προς την Ευρώπη, είτε οδικώς μέσω Βόρειας Μακεδονίας, είτε αεροπορικώς από την Αθήνα.

Οι εικόνες στο βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 είναι από δασική έκταση κοντά στα Λάβαρα του Έβρου. Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα σημεία, όπου τα μέλη του κυκλώματος παραλάμβαναν τους μετανάστες με αυτοκίνητο για να τους μεταφέρουν σε ασφαλές κρησφύγετο, στην Θεσσαλονίκη.

Μόλις το όχημα του κυκλώματος έφθανε στη Θεσσαλονίκη, οι αλλοδαποί έτρεχαν στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, για να μην κινήσουν υποψίες. Ήδη όμως είχε ξεκινήσει η επιχείρηση της Αστυνομίας για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Προκύπτει ξεκάθαρα ο επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση, προσφέροντας «πλήρη πακέτα» μεταφοράς μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, με οχήματα της οργάνωσης και διαμονή σε χώρους safe houses», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υποστράτηγος Κώστας Μακρόπουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Οι αλλοδαποί πλήρωναν προκαταβολικά για κάθε σταθμό τους. Από τον Έβρο, στη Θεσσαλονίκη και από εκεί είτε στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, για να περάσουν πεζή προς τα Σκόπια, είτε στην Αθήνα για να φύγουν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τελικός προορισμός τους πάντοτε κάποια χώρα της Βόρειας Ευρώπης.

«Έχουμε ωστόσο, μειωμένες ροές την τελευταία τριετία, από 92.000 άτομα που έμεναν σε 133 δομές πλέον ζουν 15.000 σε 33», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Τα στελέχη της Ασφάλειας του Ελευθέριος Βενιζέλος έκαναν την έρευνα, με τη βοήθεια συναδέλφων τους από τη Θεσσαλονίκη. Υπολογίζουν ότι το κύκλωμα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 μέλη.

Κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε δεκαοκτώ από αυτά και να τα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

