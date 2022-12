Κοινωνία

Κούγιας – Λύτρας- Παπαδόπουλος: Σκληρή κόντρα για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Μου ζητήθηκε να συντάξω μήνυσε σε βάρος του Λύτρα», αναφέρει ο Κούγιας και συμπληρώνει, «ο Παπαδόπουλος αυτοπροτάθηκε δωρεάν να αναλάβει την υπεράσπιση του 34χρονου αστυνομικού».

Συνέχεια στην κόντρα του με τον Απόστολο Λύτρα, δίνει ο Αλέξης Κούγιας, σε ότι αφορά την υπόθεση του θανάτου του 16χρονου Ρομά, που πυροβολήθηκε από αστυνομικό, την υπεράσπιση του οποίου έχει αναλάβει ο κ. Κούγιας.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι του ζητήθηκε να συντάξει μήνυση σε βάρος του κ. Λύτρα «για τα αδικήματα της παραβάσεως της νομοθεσίας περί σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, της ψευδούς καταμηνύσεως και της συκοφαντικής δυσφημήσεως».

Παράλληλα αναφερόμενος στον δικηγόρο Όθωνα Παπαδόπουλο, με τον οποίο βρίσκεται σε σκλήρή κόντρα για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, υποστήριξε ότι αυτοπροτάθηκε να αναλάβει δωρεάν την υπεράσπιση του 34χρονου αστυνομικού και συγκεκριμένα απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Κούγια

Πριν από λίγη ώρα επικοινώνησε μαζί μου ο νομικός σύμβουλος της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης Σωτήριος Τερζούδης, από τον οποίο επελέγην, ώστε να τον βοηθήσω στην υπεράσπιση του 34χρονου αστυνομικού Ι.Κ., και μου δήλωσε ότι ευρίσκεται μαζί με τον κο κατηγορούμενο και τον Πρόεδρο της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κο Θεόδωρο Τσαϊρίδη και μου ζήτησαν να συντάξω μήνυση εις βάρος του δικηγόρου Λύτρα για τα αδικήματα της παραβάσεως της νομοθεσίας περί σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, της ψευδούς καταμηνύσεως και της συκοφαντικής δυσφημήσεως εις βάρος του εντολέως μας Ι.Κ. με τις τελευταίες δημόσιες ανακοινώσεις – δηλώσεις του για την υπόθεση του 16χρονου Ρομά, όπου εμφανίζει τον εντολέα μας ρατσιστή, αλλά συγχρόνως ως ρατσιστές εμφανίζει και τους τέσσερις τακτικούς Δικαστές που δεν τον προφυλάκισαν, αλλά και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι δήθεν έχει στην κατοχή του βίντεο, από το οποίο προκύπτει ότι δήθεν ο αστυνομικός σκόπευσε το κεφάλι του αείμνηστου 16χρονου, με σκοπό να τον σκοτώσει.

Συγχρόνως τα ίδια πρόσωπα με ενημέρωσαν ότι ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος, όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό με τον 16χρονο Ρομά, αυτοπροτάθηκε να αναλάβει δωρεάν την υπεράσπιση του 34χρονου αστυνομικού και συγκεκριμένα απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων, χρησιμοποιώντας ως πλεονέκτημα και τη σχέση του με τη συγκεκριμένη εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και τους παρουσιαστές της, αλλά κυρίως την επαγγελματική του σχέση με τους Ρομά της Θεσσαλονίκης και επέμενε να τους ενοχλεί τηλεφωνικά, ακόμη και μετά την ανάθεση της υπερασπίσεως του 34χρονου αστυνομικού εις εμέ, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ότι έχω πολύ κακές σχέσεις με τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιογράφους και έτσι θα υπάρχει αρνητική δημοσιότητα για τον αστυνομικό Τις επόμενες ήμερες η κα Σ.Π. με γραπτή ανακοίνωσή της θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν συμβεί στην πολύκροτη αυτή υπόθεση και θα μιλήσει με ονοματεπώνυμα για το τι ακριβώς έχουν διαπράξει εις βάρος της δικηγόροι και δημοσιογράφοι.

Αυτονόητο είναι για τα όσα δήλωσε ο παντελώς άγνωστος μέχρι και την εμφάνισή του στην υπόθεση Σ.Π., για την οποία επελέγη από συγκεκριμένη εκπομπή της τηλεοράσεως και σε καμία περίπτωση από την ίδια και την οικογένειά της, όπως απαιτεί ο Κώδικας Δικηγόρων, και σχετικώς με τα όσα συκοφαντικά και ψευδή ανέφερε δι’ εμέ σήμερα, αλλά για το ότι δήθεν αγόρασα την υπόθεση Σ.Π., θα υποβάλω μήνυση και αγωγή εις βάρος του, η οποία βεβαίως δεν είναι και η μόνη.

Επιτέλους, αυτό το «συνεργείο» συγκεκριμένων τηλεοπτικών εκπομπών και συγκεκριμένων δικηγόρων που καταστρέφει και εκθέτει το λειτούργημα του δικηγόρου, πρέπει να εξαφανιστεί ολοσχερώς και υπόσχομαι ότι εγώ από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα και πάντοτε σε θεσμικό επίπεδο.

