Πέθανε η Εριέττα Λάτση

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Εριέττας Λάτση.



Η Εριέττα Λάτση γεννήθηκε το 1925 στον Πύργο. Το 1940 ο Γιάννης Λάτσης αποφάσισε να κλέψει την μέλλουσα σύζυγό του, με την Εριέττα να παντρεύεται μόλις 16 ετών.

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: Τον Σπύρο, τη Μαργαρίτα και την Μαριάννα.

Η Εριέττα Λάτση στήριξε τον σύζυγο του σε όλες τις επιχειρηματικές επιλογές του και έμεινε στο πλευρό του έως τον θάνατο του, το 2003.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στο άγγελμα του θανάτου της Συν-ιδρύτριας και Προέδρου του Εποπτικού του Συμβουλίου, Εριέττας Ιωάννου Λάτση συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ιδρύματος στην οικογένεια της εκλιπούσης.

Να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες προς ένδειξη πένθους στα γραφεία του Ιδρύματος για 5 ημέρες.

Να αργήσουν τα γραφεία του Ιδρύματος στις 29 Δεκεμβρίου 2022.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.