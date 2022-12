Κοινωνία

Βιασμός στο Ίλιον - Καταγγελία: άκουσα κορίτσι να φωνάζει “όχι, μη, αφήστε με” (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” περίοικος, για όσα γίνονταν στο σπίτι, όπου κακοποιήθηκε ο 15χρονος από τους συμμαθητές του. Γιατί δεν κλήθηκε η Αστυνομία. Τι απαντά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Αίσθηση και ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελία που έκανε γείτονας του σπιτιού όπου κακοποιήθηκε σεξουαλικά ο 15χρονος μαθητής στο Ίλιον.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», την ώρα της απολογίας του έβδομου από τους οκτώ κατηγορούμενους ανήλικους για τον ομαδικό βιασμό του 15χρονου στο Ίλιον, ο περίοικος είπε ότι μια ημέρα από το σπίτι ακούστηκαν οι σπαρακτικές εκκλήσεις μιας κοπέλας που φώναζε προς τους νεαρούς «όχι, μη, αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με».

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι δεν ενημέρωσε την Αστυνομία για την κακοποίηση που φέρεται να υφίστατο το κορίτσι, κίνηση η οποία προκάλεσε την έκπληξη και την αντίδραση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, η οποία μιλώντας αμέσως μετά στην εκπομπή «Το Πρωινό» απόρησε «πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κοιμάται ήσυχος, όταν ήταν μάρτυρας της κακοποίησης ενός παιδιού;».

Όσα είπε ο γείτονας, στην εκπομπή «Το Πρωινό», για όσα γίνονταν στο εγκαταλελειμμένο σπίτι:

«Η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών μαζευόταν για περισσότερο από έναν χρόνο σε αυτό το σπίτι . Είχαν διαμορφώσει τον πίσω χώρο του σπιτιού για να κάνουν τα «πάρτι τους». Έβαζαν δυνατή μουσική , έπιναν, έβριζαν και φώναζαν. Από την αρχή που τους βλέπαμε έλεγα ότι αυτό δεν θα έχει καλή κατάληξη… Το σπίτι το άνοιγε ο γιος οικογένειας που μένει δίπλα. Ήταν της γιαγιάς του.

Το καλοκαίρι έγινε ένα περιστατικό που μας σόκαρε! Είχε μαζευτεί η παρέα , κάποιοι κάθονταν έξω και ορισμένοι είχαν μπει στο δωμάτιο που βρίσκεται από την πλευρά του δρόμου. Ακούσαμε ξαφνικά φωνές και τρομάξαμε. Ένα κορίτσι φώναζε: «Όχι, μη, αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με». Παγώσαμε. Ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε την αστυνομία αλλά μετά δεν ξανακούσαμε να φωνάζει το κορίτσι ή κάποιος άλλος. Δεν το είχαμε καταγγείλει τότε. Αν το είχαμε κάνει πιθανόν να είχε γλυτώσει τον βιασμό ο 15χρονος. Ελπίζω αυτή η κοπέλα ,αν τυχόν της έκαναν κάτι τότε, να βρει τη δύναμη τώρα που μίλησε και ο μαθητής να καταγγείλει αυτό που συνέβη.

Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τον βιασμό του παιδιού. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμμορία ανηλίκων με ορισμένα παιδιά που είναι άκρως παραβατικά. Έχουν εμπλακεί σε επεισόδια. Το καλοκαίρι ,πριν από το περιστατικό με το κορίτσι, είχε έρθει η αστυνομία επειδή έκαναν ένα πάρτι στην πίσω αυλή. Είχαν βάλει πολύ δυνατά τη μουσική, φώναζαν και έσκαγαν κάτι, βεγγαλικά ή δυναμιτάκια που έκαναν θόρυβο. Ουδείς από τη γειτονιά τολμούσε ή τολμά να μιλήσει. Κι εγώ τρέμω γιατί μένω στη γειτονιά. Ξέρω ότι και φυλακή να πάνε, όταν θα εκτίσουν την ποινή τους θα είναι γεμάτοι οργή και θα ψάχνουν να ξεσπάσουν…»

Αμέσως μετά από την προβολή της μαρτυρίας του γείτονα, στην εκπομπή μίλησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας πως όσα άκουσε προκαλούν τα συναισθήματα της και ως μητέρας δύο παιδιών και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Κανένας πολίτης δεν θα ήθελε η φωνή αυτή, να είναι η φωνή του παιδιού του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας πολίτης φοβάται να καλέσει ανώνυμα το 100 για κάτι τέτοιο. Η Αστυνομία στην Ελλάδα δίνει το δικαίωμα για ανώνυμες καταγγελίες. Αν υπήρχαν καταγγελίες και υπήρχε επανειλημμένα παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση. Πως μπορεί να κοιμάται αυτός ο άνθρωπος, όταν ήταν μάρτυρας της κακοποίησης ενός παιδιού;».

Άλλος γείτονας είπε στην εκπομπή πως περνούσε τακτικά από το «περιβόητο» σπίτι, «άκουγα φασαρίες και μουσικές, έλεγα “πιτσιρικάδες είναι, εντάξει…”. Έπεσα από τα σύννεφα με όσα άκουσα. Η Αστυνομία έχει έρθει μόνο 1-2 φορές για διατάραξη κοινής ησυχίας. Εγώ θα ρίξω ευθύνες στους γονείς για ότι έχει γίνει».

Στην εκπομπή μίλησε και ο συνήγορος ενός των ανήλικων που κατηγορούνται για εμπλοκή στον βιασμό του 15χρονου. Ο Βίκτωρας Στεφανόπουλος υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν συμμετείχε στην κακοποίηση, αλλά απλώς ότι βιντεοσκόπησε την αποτρόπαιη πράξη και μάλιστα καθ’ υπόδειξη άλλου.





Μητέρα καταγγέλλουσας: “Φοβήθηκα μην τη βρω σκοτωμένη” (βίντεο)

«Είναι η κορυφή του παγόβουνου», σχολίασε ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση του Ίλιον για το βιασμό του 15χρονου και τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή των παιδιών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο νομικός σημείωσε ότι, από πλευράς των θυτών «δεν υπήρξε στάθμιση της ποινικής απαξίας της πράξης» Παρατήρησε πως, «θεωρείται κάτι λίγο ως πολύ δεδομένο παιδιά να έχουν ναρκωτικά προς ιδία χρήση» και τόνισε πως «εδώ είναι η δική μας ευθύνη».

«Δυστυχώς σε μία κοινωνία πλήρους αποξένωσης, τα παιδιά αποκτούν υπόσταση με μια συμμετοχή σε μεγαλύτερη ομάδα», είπε συμφωνώντας με τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών, Στράτο Μαυροειδάκο ότι, «υπάρχουν συμμορίες και οι περισσότεροι 14 -15χρονοι έχουν μαχαίρια και σιδερογροθιές και κοιτούν πώς θα νικήσουν την αντίπαλη ομάδα».

Μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η μητέρα της ανήλικης από την οποία έγινε αρχικά η καταγγελία για την υπόθεση, είπε πως η 16χρονη κόρη της είναι «σοκαρισμένη», αφού ήταν συμμαθητές με τους εμπλεκόμενους.

Η γυναίκα είπε πως η κόρη της είχε το επίμαχο βίντεο, με τα βασανιστήρια του 15χρονου, στο κινητό της δύο εβδομάδες πριν.

«Μαμά θέλω να βοηθήσω», είπε το κορίτσι στη μητέρα του, ενώ εκείνη περιέγραψε πως φοβήθηκε «μην τη βρει σκοτωμένη». Το παιδί όμως δεν την άκουσε και έστειλε το βίντεο στον ξάδελφο του θύματος, λέγοντάς του πως «μην το αφήσεις να ξεχαστεί γιατί θα βρουν επόμενο θύμα».

Η μητέρα της 16χρονης σημείωσε πως γνώριζε όλα τα εμπλεκόμενα παιδιά που ήταν «από καλές οικογένειες» εκτός από ένα που είχε δημιουργήσει εντάσεις σε προηγούμενο δεσμό του. Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και την ενασχόληση της Δικαιοσύνης με αυτήν, η γυναίκα σημειώνει πως γίνεται χαμός στο Instagram μεταξύ των αγοριών που πλέον ονοματίζουν κορίτσια. «Έχουν αρχίσει να δικάζουν τα παιδιά της περιοχής το ένα το άλλο», είπε η γυναίκα.

