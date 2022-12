Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις

Οι δράστες έκαναν απανωτές κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορα αντικείμενα μέχρι να τους "τσακώσει" η Αστυνομία

Δεκατέσσερα άτομα ξάφριζαν την Πυλαία και τον Χορτιάτη κάνοντας τες.. γης μαδιάμ. Από ό,τι φαίνεται και από τα στοχεία της αστυνομίας, οι δράστες "ειδικεύονταν" σε κλοπές και διαρρήξεις διαφόρων ειδών. Για "κακή" τους τύχη τους τσάκωσαν στα "πράσα".

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο επισταμένων αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δεκατέσσερα (14) συνολικά ατόμων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη εξιχνίασαν:

- 1 κλοπή – διάρρηξη καταστήματος,

- 1 κλοπή με διακεκριμένη φθορά σε σχολική εγκατάσταση,

- 3 διαρρήξεις Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων,

- 1 κλοπή σε δημόσιο χώρο,

- 2 κλοπές-διαρρήξεις οικιών (στη μια αφαιρέθηκε και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο),

- 1 διάρρηξη επαγγελματικού χώρου (κατά την οποία αφαιρέθηκε και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο) και

- 1 κλοπή οχήματος, που έλαβαν χώρα σε περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας κατά το χρονικό διάστημα από 18-03-2002 έως 20-10-2022.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος, δύο νεαρών Ελλήνων, οι οποίοι τον Αύγουστο του 2022, από κοινού με άγνωστο συνεργό τους, εισήλθαν σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Πυλαίας όπου προκάλεσαν φθορές σε γραφεία και αίθουσες διδασκαλίες ενώ παράλληλα αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και μουσικά όργανα 30χρονου Έλληνα, ο οποίος αρχές Οκτωβρίου, σε χώρο στάθμευσης καταστήματος στην περιοχή της Πυλαίας, διέρρηξε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 78χρονου ημεδαπού και αφαίρεσε από το εσωτερικό ένα ζώο συντροφιάς (σκυλάκι).



Οι σχετικές δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

