Ελλείψεις φαρμάκων: “Καμπανάκι” από τον ΠΙΣ

Το αίτημα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου προς το υπουργείο Υγείας.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων που αναμένονται κατά το νέο έτος παγκοσμίως, κρούει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας , η οποία όπως αναφέρει " φαίνεται να κινείται προς λάθος κατεύθυνση".

Την ώρα που όλα τα κράτη προετοιμάζουν τις αγορές φαρμάκων και την εφοδιαστική αλυσίδα για λαίλαπα ελλείψεων που προκάλεσε η πανδημία και η μείωση της παραγωγής σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, "στην Ελλάδα η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν δίνει τη δέουσα σημασία στις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του ΠΙΣ, αλλά κινείται και προς την αντίθετη κατεύθυνση, επεκτείνοντας τους εμβολιασμούς χωρίς την απαραίτητη συνταγογράφηση", αναφέρει ο ΠΙΣ. Επίσης κάνει λόγο για "αντιεπιστημονική και άκρως επικίνδυνη πρακτική καθώς δεν ισχύουν για όλους τους πολίτες οι ίδιες ενδείξεις. Και αυτονοήτως, μόνο ο ιατρός είναι σε θέση να αξιολογήσει και να καθοδηγήσει τους ασθενείς".

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητεί από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να υιοθετήσει "άμεσα τις προτάσεις του ώστε εγκαίρως να υπάρξει εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση των φαρμάκων, τα οποία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όσοι ασθενείς τα έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι να τα σπαταλάμε με πρακτικές πολυφαρμακίας και αντιεπιστημονικής χορήγησής τους".





Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι συνεχώς επιδεινούμενες ελλείψεις φαρμάκων έχουν διάφορα αίτια, αλλά στην Ελλάδα αφορούν την ολιγωρία και τη σκοπιμότητα της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Πολλά φάρμακα είναι σε έλλειψη, φάρμακα αναντικατάστατα που αντιμετωπίζουν θανατηφόρες νόσους σε ενήλικες και σε παιδιά π.χ. αντιφυματικά, αντιβιοτικά, νευρολογικά, ογκολογικά, που δεν αντιπροσωπεύονται από εταιρεία στην Ελλάδα και ως εκ τούτου το κράτος που τα προμηθεύεται, οφείλει να διαθέτει στοκ. Οι αρμόδιοι φορείς, ο ΕΟΦ, το ΙΦΕΤ και έμμεσα και ο ΕΟΔΥ, παραπέμπουν ο ένας στον άλλο αναφορικά με τα αίτια των ελλείψεων, ενώ το Υπουργείο Υγείας αρνείται ακόμα κι ότι υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους οργανισμούς ΕΟΦ και ΙΦΕΤ των οποίων προΐσταται, για την εγκληματική αμέλειά τους ως προς την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων και αναντικατάστατων φαρμάκων για τους ασθενείς. Να δημιουργηθεί άμεσα, μια λίστα φαρμάκων άμεσης πρόσβασης και ζωτικής σημασίας, των οποίων η εξαγωγή να απαγορευτεί τώρα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι τη δημιουργία αποθεμάτων τριών μηνών και να δημιουργηθεί ένας σταθερός μηχανισμός επανάληψης αυτής της έκτακτης λύσης όποτε απαιτείται. Είναι τρομερό, αυτοί/ες που κινδυνολογούσαν το 2015 για τον δήθεν κίνδυνο ελλείψεων φαρμάκων, οδήγησαν τελικά και σε κουπόνια σίτισης και σε ελλείψεις!».

