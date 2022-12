Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης βαφτίζει “λαϊκισμό” ό,τι τον συμφέρει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Βαρβάκειο Αγορά επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, όπου συζήτησε με εμπόρους και καταναλωτές.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφτηκε το πρωί της Πέμπτης τη Βαρβάκειο Αγορά.

Συζήτησε με εμπόρους και καταναλωτές, ενώ επέμεινε στην ανάγκη υιοθέτησης μόνιμων μέτρων, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για την προστασία του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Μετά το πέρας της επίσκεψης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο κ. Μητσοτάκης βαφτίζει “λαϊκισμό” ό,τι τον συμφέρει. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες κατήγγειλε την επιδοματική πολιτική και σήμερα την υιοθετεί. Βαφτίζει “λαϊκισμό” τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όταν την έχουν υιοθετήσει ως κεντρική πολιτική για την απάντηση στην οικονομική κρίση οι περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρώπης. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται σταθερές πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων κι ενίσχυσης του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Και όχι πελατειακές πολιτικές, που είναι επιλογές με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση στην Εθνική Οδό

Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον - Μητέρα καταγγέλλουσας: “Φοβήθηκα μην τη βρω σκοτωμένη” (βίντεο)

Άγιο Όρος - Δένδιας: ξαφνικό πρόβλημα υγείας στην διάρκεια της λειτουργίας