Γκύζη - Φωτιά: Απανθρακώθηκε ένοικος σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν ούτε το φύλο του ανθρώπου που κάηκε, ενώ ήταν εν ζωή. Προβληματισμός για την εστία έναρξης της τραγωδίας.

Φρίκη στου Γκύζη, καθώς από φωτιά σε διαμέρισμα, που βρίσκεται σε πολυκατοικία της οδού Πολυζωΐδου, έχασε την ζωή του ένοικος, το φύλο του οποίου δεν ήταν εφικτό να προσδιορίσουν οι πυροσβέστες, λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που έφερε η σορός.

Όλα συνέβησαν γύρω στη 01:00 την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, από τις φλόγες που ξεπήδησαν, πρώτα στο μπαλκόνι του διαμερίσματος σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική και από εκεί επεκτάθηκε στα δωμάτια του σπιτιού.

Στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου φαίνεται πως ήταν συγκεντρωμένα πολλά αντικείμενα, τα εύφλεκτα υλικά των οποίων τροφοδότησαν και «φούντωσαν» την φωτιά, με την ολέθρια κατάληξη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί η Πυροσβεστική, η σορός ανήκει σε άνδρα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Πολυζωίδη, στην Αθήνα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

