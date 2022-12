Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Προβλέψεις για το 2023 (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για κάθε ζώδιο και όσα του “φέρνει” το 2023.

Τις ετήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια και όσα έρχονται το 2023, έκανε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής.

Όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, το 2023 «είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χρόνος. Πρέπει να σοβαρευτούμε, αλλά να μην φοβόμαστε. Μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στην ζωή μας, πρέπει να επωφεληθούμε».

«Πολλές φορές φοβόμαστε για τον πόλεμο, για την ακρίβεια και ένα σωρό άλλα θέματα. Όμως αυτόν τον χρόνο θα ασχοληθούμε περισσότερο από όλα με την κλιματική αλλαγή, που είναι πολύ σημαντική», σημείωσε η αστρολόγος.

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, «Ο “Αϊ Βασίλης” του ζωδιακού κύκλου, ο Δίας, έχει αποφασίσει να πάει σε δύο ζώδια: στον Κριό και στον Ταύρο. Αυτό σημαίνει ότι πολλά ζώδια θα δουν την ζωή τους να αλλάζει, να βελτιώνεται, αν αναθεωρείται».

«Ο Πλούτωνας που είναι ένας πολύ δυνατός πλανήτης που σου δίνει όλα τα καλά ή σου δίνει πάρα πολλές εμπλοκές, θα μπει για λίγο στον Υδροχόο και στα τέλη Μαΐου θα δούμε τι μπορεί να κάνει», προσέθεσε η αστρολόγος.

Έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, που σήμερα γιορτάζει καθώς έχει τα γενέθλια της, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές ετήσιες προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην τελευταία εκπομπή «Το Πρωινό» για το 2022:

