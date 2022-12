Κοινωνία

Κύκλωμα ναρκωτικών: οι διάλογοι του Αδαμαντίδη και η διάψευση Κούγια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους διαλόγους που φέρεται να εμπλέκουν τον δημοφιλή τραγουδιστή ερευνούν οι Αρχές. Τι αναφέρει ο δικηγόρος του Θέμη Αδαμαντίδη, Αλέξης Κούγιας.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ υπολογίζονται τα κέρδη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία, στην οποία εμπλέκεται και το όνομα του τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη. Ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας, διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή του καλλιτέχνη στην υπόθεση.

Οι διάλογοι του κυκλώματος

Από το καλοκαίρι οι αστυνομικοί ερευνούσαν τη δράση ενός 64χρονου ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος συμμορίας διακίνησης κοκαϊνης και κάνναβης. Στο κόλπο σύμφωνα με τις αρχές είναι και η σύντροφός του που είχε δικό της πελατολόγιο.

Ανάμεσα στα άτομα που αναφέρονται στη δικογραφία είναι και εκείνο του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Αρχηγός : Έλα.

: Έλα. Αδαμαντίδης : Πότε θα έρθεις;

: Πότε θα έρθεις; Αρχηγός : Σε μισή ώρα περίπου θα είμαι σπίτι σου.

: Σε μισή ώρα περίπου θα είμαι σπίτι σου. Αδαμαντίδης : Άντε μπράβο ναι, δεν είναι ο ίδιος ακριβώς, είναι άλλος ο «φίλος» μας ε;

: Άντε μπράβο ναι, δεν είναι ο ίδιος ακριβώς, είναι άλλος ο «φίλος» μας ε; Αρχηγός : Αυτό το τελευταίο δεν σου άρεσε;

: Αυτό το τελευταίο δεν σου άρεσε; Αδαμαντίδης : Ωωω καλά θα τα πούμε έλα θα τα πούμε.

: Ωωω καλά θα τα πούμε έλα θα τα πούμε. Αρχηγός : Περίμενε ρε έχω και το τελευταίο ακούς;

: Περίμενε ρε έχω και το τελευταίο ακούς; Αδαμαντίδης : Ναι ναι το προτελευταίο θέλω.

: Ναι ναι το προτελευταίο θέλω. Αρχηγός : Και το προηγούμενο.

: Και το προηγούμενο. Αδαμαντίδης : Έλα, έλα θα τα πούμε.

: Έλα, έλα θα τα πούμε. Αρχηγός : Όταν ήρθα στο σπίτι δε μου είπες, ο τελευταίος «στίχος».

: Όταν ήρθα στο σπίτι δε μου είπες, ο τελευταίος «στίχος». Αδαμαντίδης : Ε ναι εντάξει δεν θα σου πω, σου λέω, θα σου πω.

: Ε ναι εντάξει δεν θα σου πω, σου λέω, θα σου πω. Αρχηγός : Έχω δύο στίχους.

: Έχω δύο στίχους. Αδαμαντίδης : (ακατάληπτο), γεια, γεια.

: (ακατάληπτο), γεια, γεια. Αρχηγός : Και τι άλλο να κάνω (γέλια)

: Και τι άλλο να κάνω (γέλια) Αδαμαντίδης : Άλλαξε το «ρεφρέν» έλα γεια.

: Άλλαξε το «ρεφρέν» έλα γεια. Αρχηγός: Γεια…

Διαψεύδει την εμπολκή του Θέμη Αδαμαντίδη ο Αλέξης Κούγιας

Ο Αλέξης Κούγιας διαψεύδει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι κουμπάρος με έναν εκ των συλληφθέντων αλλά και την οποιαδήποτε σχέση του τραγουδιστή με την υπόθεση.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικηγόρος του Θέμη Αδαμαντίδη: "Εκείνο το οποίο πραγματικά συνέβη είναι ότι παρακολουθώντας η Ασφάλεια Αττικής, με νόμιμο τρόπο, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μελών της οργάνωσης αυτής διεπιστώθη ότι κάποιος από αυτούς μίλησε με τον κύριο Αδαμαντίδη. Το μόνο το οποίο έχει γίνει είναι αυτή η συνομιλία η οποία συνομιλία δεν έχει καμμία σχέση με την διακίνηση των ναρκωτικών αλλά έχει σχέση με την επαγγελματική ενασχόληση του κυρίου Αδαμαντίδη. Πιθανότατα ένας από αυτούς του αρέσει ως τραγουδιστής και τον πήρε τηλέφωνο και υπάρχει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Γι’ αυτό και ο κύριος Αδαμαντίδης δεν συνελήφθη ποτέ, δεν τον κατηγόρησε ποτέ κανείς, τον έχουν καλέσει μόνο ως μάρτυρα να δώσει μία κατάθεση."

Το σπίτι στη Βάρη, οι παραδόσεις και τα κέρδη

Ο 64χρονος αποθήκευε τα ναρκωτικά στο σπίτι του στη Βάρη και έκανε τις παραδόσεις με το αυτοκίνητό του. Εκτός από εκείνον οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει άλλους τρεις συνεργούς.

Εμπλέκονται σε τουλάχιστον 750 συναλλαγές και εκτιμάται ότι διακινήθηκαν 900 γραμμάρια κοκαΐνη με τιμή 35 ευρώ για το μισό γραμμάριο και 500 γραμμάρια κάνναβη με τιμή 5 ευρώ το γραμμάριο. Τα κέρδη τους υπολογίζονται σε περίπου 70.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ: Σύνταξη μέσω... παραγραφής

“Καλημέρα Ελλάδα” - Δήμαρχος Ιάσμου: Χαμός “στον αέρα” για τον Γκιουλέν και... τον Παπαδάκη (βίντεο)

Πελέ: ο λόγος που δεν έπαιξε ποτέ σε ευρωπαϊκή ομάδα