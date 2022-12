Πολιτική

Θέμης Χειμάρας: Η καταγγελία του “Documento” και η απάντηση του βουλευτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Θέμης Χειμάρας έπαιρνε παράνομα δουλειές από το Δημόσιο, σύμφωνα με την εφημερίδα “Documento” . Η επιστολή - απάντηση του βουλευτή. Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια ακόμη υπόθεση γαλάζιου βουλευτή που έπαιρνε παράνομα λόγω του ασυμβίβαστου δουλειές από το Δημόσιο φέρνει στην επιφάνεια η εφημερίδα “Documento”.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Θέμης Χειμάρας, “είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που από το 2019 που ανέλαβε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατίας έχει λάβει πάνω από 270 συμβάσεις από δήμους και δημόσιους φορείς της εκλογικής του περιφέρειας. Οι συμβάσεις αυτές του απέφεραν πάνω από 400.000 ευρώ, ενώ αφορούν εργασίες όπως προμήθειες φωτοτυπικού υλικού, γραφικής ύλης, ημερολογίων και βιβλιοδετήσεων”.

Τι απαντά ο Θέμης Χειμάρας

“Η εταιρεία μου, Θέμης Χειμάρας & ΣΙΑ ΕΕ, λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2006, ως κατάστημα παροχής υπηρεσιών φωτοτυπιών-εκτυπώσεων και πώλησης γραφικής ύλης στο κέντρο της Λαμίας.

Κατόπιν σχετικής έρευνας από την πλευρά μας, σε συνεργασία με τον Λογιστή της επιχείρησης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών μας, σταθερά τα τελευταία 16 χρόνια, προέρχεται από ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής, σε ποσοστό μεταξύ του 70-90%.

Ένα μικρό ποσοστό, προέρχεται από φορείς της αυτοδιοίκησης και δομές εκπαίδευσης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των συνεργασιών αυτών, είναι αποτέλεσμα συμμετοχής μας σε δημόσιες ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, παραθέτω τα στοιχεία του Κύκλου Εργασιών και των Κερδών προ Φόρων της εταιρείας μου από το 2006 έως και το 2022 (αναμένεται το 4ο 3μηνο 2022), στον παρακάτω πίνακα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από το 2019 έως σήμερα, ο τζίρος της επιχείρησής μου, ανέρχεται στο ποσό των 1.197.577,84€.

Από αυτό το ποσό, οι πωλήσεις σε Ο.Τ.Α. και δομές εκπαίδευσης, μέσα από νόμιμες διαδικασίες, αντιστοιχούν σε 268.794,76€.

Και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, το πραγματικό Κέρδος προ Φόρων από το 2019 έως το 2021, είναι 31.437,00€, ενώ αναμένεται τα αποτελέσματα του 2022 να προσθέσουν επιπλέον περίπου 10.000€.

Για μια επιχείρηση που απασχολεί εννέα (9) εργαζόμενους.

Είναι προφανές ότι η εξέλιξη της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, δεν ενισχύθηκε από την πολιτική μου πορεία. Βάσιμα και με στοιχεία, αποδεικνύω το ακριβώς αντίθετο.

Με τα παραπάνω στοιχεία, μπορείτε να διαπιστώσετε πως ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη της επιχείρησής μου, ήταν πολύ μεγαλύτερα πριν από την εμπλοκή μου με την πολιτική.

Αγαπητοί φίλοι,

Είχα μάθει να δουλεύω από μικρό παιδί. Από τα χωράφια του χωριού μου και την εστίαση ως φοιτητής, μέχρι τις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών του ιδιωτικού τομέα αργότερα.

Η επιχείρησή μου, το μαγαζί μου, είναι το τρίτο μου παιδί. Δεν θα το εγκατέλειπα ποτέ, γιατί στο δικό μου μυαλό η πολιτική, έχει και πρέπει να έχει, ημερομηνία λήξης. Με πολλή δουλειά και κόπο, επέλεξα να εργαστώ ως επαγγελματίας και να δημιουργήσω την δική μου, ανεξάρτητη πορεία.

Όταν πάτησα επαγγελματικά στα πόδια μου και δημιούργησα την οικογένειά μου στη Λαμία, επέλεξα να προσφέρω στα δημόσια πράγματα.

Για να το κάνω όμως, έθετα στον εαυτό μου μια προϋπόθεση: να είμαι δυνατός.

Χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς την ανάγκη οικονομικών ενισχύσεων από τρίτους, επέλεξα να προσφέρω στον τόπο μου με τις δικές μου δυνάμεις, με τη δική μου δυναμική.

Επι του προκειμένου.

Όταν εξελέγην Βουλευτής το 2019, δεν γνώριζα πως θα πρέπει να αλλάξω κάτι σε σχέση με την επιχείρησή μου. Επέλεξα να συνεχίζω στο δρόμο της ορθόδοξης επιχειρηματικότητας.

Γεγονός είναι, ότι η αναγκαιότητα της ενασχόλησής μου με τα κοινά και η επι μακρόν παραμονή μου στην Αθήνα για την άσκηση των κοινοβουλευτικών μου υποχρεώσεων, με απομάκρυνε από την προσωπική εποπτεία της επιχείρησής μου, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επιχείρησή μου να εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους Ο.Τ.Α..

Δηλώνω δε, ότι θα προβώ άμεσα σε ενέργειες για να αρθεί το υφιστάμενο κώλυμα στο πρόσωπό μου”.





Πυρά από ΣΥΡΙΖΑ

«Πλιάτσικο 400.000 ευρώ από τον βουλευτή της ΝΔ, Θέμη Χειμάρα», καταγγέλλει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επικαλούμενο δημοσίευμα, και κάνει λόγο για «ασυμβίβαστο ανάμεσα στην στοιχειώδη ηθική και στα έργα των κυβερνητικών βουλευτών».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η αποκάλυψη από το Documento ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θέμης Χειμάρας, πρωταγωνιστεί σε ένα ακόμα σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων δεν εκπλήσσει πια την κοινή γνώμη. Προστίθεται και αυτός στη μακρά σειρά των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που εκμεταλλεύονται την ιδιότητα τους για να συνάπτουν συμβάσεις προς ίδιο όφελος. Αυτή τη φορά πρόκειται για 400.000 ευρώ.

Μικροποσό μπροστά στον κύριο Μαραβέγια και στον κύριο Πάτση, στα 8.5 δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων της κυβέρνησης προς κάθε λογής φίλους της. Το μόνο που δεν θα πάψει να μας εκπλήσσει είναι οι απίθανες δικαιολογίες που επιστρατεύουν οι κυβερνητικοί βουλευτές κάθε φορά που αποκαλύπτονται οι αθέμιτες πρακτικές τους.

Αυτή τη φορά, κατά τον κύριο Χειμάρα, φταίνε οι υπάλληλοι της εταιρείας του που δεν γνώριζαν το ”ασυμβίβαστο”. Καλή προσπάθεια κύριε Χειμάρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό - Πάπας Βενέδικτος: Τα νεότερα για την υγεία του

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις

Στον Παναθηναϊκό ο Πούχατς