Πολιτική

Επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα της επίθεσης μέσα στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου βρίσκονταν συνεργάτες της. Η ανακοίνωση της ΝΔ.

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, εξαπέλυσαν απόψε άγνωστοι δράστες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι άγνωστοι δράστες ανέβηκαν στον όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Πάτρας, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου και στην συνέχεια πέταξαν κόκκινες μπογιές και φυλλάδια.

Την ώρα της επίθεσης μέσα στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου βρίσκονταν συνεργάτες της, χωρίς όμως να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Αμέσως μετά οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Χριστίνα Αλεξοπούλου έχει ως εξής: «Εμείς αύριο λέμε τα κάλαντα της ευημερίας, της προόδου και της ανάπτυξης μιας άλλης Ελλάδας των επενδύσεων και των καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας. Καταδικάζουμε ό,τι φοράει κουκούλα, ό,τι είναι θρασύδειλο κι ό,τι καταστρέφει ιδιωτική ή δημόσια περιουσία.

Έχοντας γίνει στόχος των γνωστών αγνώστων για δεύτερη φορά, δηλώνουμε απερίφραστα ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εκβιάζεται».

ΝΔ:Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται

«Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται» τονίζει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση στο γραφειο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ Χριστιάνας Αλεξόπουλου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Καταδικάζουμε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την τραμπούκικη επίθεση στο Γραφείο της Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου. Όσο και αν επιδιώκουν ορισμένοι, οι μέθοδοι εκφοβισμού δε θα περάσουν. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.»

Φωτογραφίες: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό - Πάπας Βενέδικτος: Τα νεότερα για την υγεία του

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις

Στον Παναθηναϊκό ο Πούχατς