Ολυμπιακός: συνέτριψε τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ

Οι ερυθρόλευκοι ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων» της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, επικρατώντας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με το εμφατικό 95-71 κι ανεβάζοντας το σερί του εναντίον των «πράσινων» σε όλες τις διοργανώσεις στο εντυπωσιακό 10-0! Στο 10-6 ανέβηκε πλέον ο Ολυμπιακός που «κάλυψε» την εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας από τον Ερυθρό Αστέρα και πλησίασε στις παρυφές της τετράδας. Τέταρτη σερί ήττα για τον Παναθηναϊκό που «έπεσε» στο 6-10. Ο εντυπωσιακός πλουραλισμός των «ερυθρόλευκων», τα πολύ υψηλά ποσοστά στα δίποντα και η πληθωρική εμφάνιση των Μουσταφά Φαλ και Τόμας Γουόκαπ, απλοποίησαν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, που πάτησε... γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο κι έφτασε με άνεση στο ροζ φύλλο αγώνος, μολονότι αγωνίστηκε χωρίς τον εφετινό πρώτο σκόρερ του Σάσα Βεζένκοφ. Μοναδική «όαση» για τον Παναθηναϊκό ο Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος...

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 37-53, 50-73, 71-95

Ο ελληνικός «εμφύλιος» της Euroleague ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να «χτυπάει» από την αρχή μέσα στη ρακέτα με τον Φαλ, ο οποίος δεν είχε αντίπαλο κάτω από το καλάθι και μαζί με την αποτελεσματικότητα του Σλούκα, επέτρεψαν στους Πειραιώτες να «χτίσουν» μία μικρή διαφορά στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περιόδου (26-20). Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να κρατηθεί στο σκορ μόνο με τον Μπέικον, όμως η άμυνά του έμπαζε... νερά από τη εξαιρετική κυκλοφορία του Ολυμπιακού, που σκόραρε με τρομερή συνέπεια.

Στη δεύτερη περίοδο η άμυνα του Ολυμπιακού έσφιξε κι άλλο, την ώρα που επίθεσή του πετούσε «φωτιές», με τους Φαλ, Γουόκαπ και Σλούκα να μοιράζουν 16 ασίστ. Τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε για τους Πειραιώτες ο Μπολομπόι, ο οποίος «χτυπούσε» διαρκώς στα πικ-εν-ρολ την ώρα που ο Παναθηναϊκός εξακολουθούσε να είναι πολύ άστοχος. Όταν άρχισε να βρίσκει και μακρινά σουτ ο Ολυμπιακός, η διαφορά «απογειώθηκε» στο +23 (26-49) λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «μαζέψει» κάπως τη διαφορά με δύο εύστοχα τρίποντα (57-43), όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις και να σκοράρει με όλους τους τρόπους στην επίθεση, ανεβάζοντας τη διαφορά ξανά, σταθερά από τους 20 πόντους και μοιράζοντας εξαιρετικά τις επιθέσεις του σε όλους τους παίκτες του.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός έφτασε κάποια στιγμή την απόστασή του στους 30 πόντους (80-50), με τις αποδοκιμασίες και τα συνθήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού να πολλαπλασιάζονται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Δύο εύστοχα μακρινά σουτ των «πράσινων» δεν άλλαξαν πολύ την κατάσταση, καθώς ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα σε άμυνα κι επίθεση, φτάνοντας «σβηστά» στο φινάλε στο τελικό 95-71.

Με 19 πόντους με 9/10 δίποντα, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Μουσταφά Φαλ, την ώρα που Κάνααν πρόσθεσε 17 πόντους (4/7τρίπ.) και ο Γουόκαπ άλλους 12 (2/3τρίπ., 6 ασίστ) στον Ολυμπιακό των 28 ασίστ. Μόνο ο Μπέικον με 30 πόντους και 6/8 τρίποντα στάθηκε στο... ύψος του για τον Παναθηναϊκό. Διψήφιος ήταν κι ο Γουίλιαμς (14π.), αλλά πολύ άστοχος (5/14 σουτ εντός πεδιάς).

Διαιτητές: Ιερεθουέλο, Ντίφαλαχ, Βίλιους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Γουόλτερς 2, Λι 4, Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 14 (2), Γ. Καλαϊτζάκης 5 (1), Μπέικον 30 (6), Χουγκάζ, Πονίτκα 4, Γκριγκόνις 4, Μαντζούκας, Γκουντάιτις 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (2), Κάνααν 17 (4), Λούντζης, Λαρεντζάκης 5 (1), Πάπας, Φαλ 19, Σλούκας 11 (1), Παπανικολάου 13 (1), Μπολομπόι 11, Πίτερς, Μπλακ, ΜακΚίσικ 7.

