Κόσμος

Τουρκία - Ακάρ: Δεν δεχόμαστε καμία επέκταση χωρικών υδάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει η Άγκυρα τη ρητορική των προκλήσεων, αυτή τη φορά διά στόματος του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χουλουσί Ακάρ.

Νέο παραλήρημα του Χουλουσί Ακάρ κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Hurriyet δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα δεχτεί επέκταση των χωρικών υδάτων ενώ επέκρινε την Ελλάδα για αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά.

«Δεν δεχόμαστε καμία επέκταση (χωρικών υδάτων). Μιλάμε για μια Τουρκία με ακτογραμμή άνω των 1.800 χιλιομέτρων και η Τουρκία θα μπει σε διεθνή ύδατα με την άδειά σας. Ποιο μυαλό θα το δεχόταν αυτό; Λέμε στην Ελλάδα, «ο λάθος λογαριασμός θα γυρίσει από την Άγκυρα». Παρά τις καλοπροαίρετες, ρεαλιστικές και ειλικρινείς προσεγγίσεις μας, η Ελλάδα συνεχίζει την παράνομη στάση και τις προκλήσεις για κλιμάκωση της έντασης» ανέφερε χαρκατηριστικά ο Χουλουσί Ακάρ.

«Η Ελλάδα παρενόχλησε τα αεροπλάνα μας, που υπηρετούσαν στην προγραμματισμένη Άσκηση ΝΑΤΟ, δύο φορές, αν και όλοι οι σύμμαχοι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Τα αεροπλάνα μας ανταποκρίθηκαν ως συνήθως. Αυτή η εχθρική στάση δείχνει ότι η Ελλάδα έχει γίνει τόσο αλαζονική που αγνοεί τις βασικές αρχές και αξίες του ΝΑΤΟ. Είναι καιρός το ΝΑΤΟ να σταματήσει αυτή την κακομαθημένη συμπεριφορά. Οι πάσης φύσεως άδικες και παράνομες ενέργειες της Ελλάδας απαντήθηκαν και θα απαντηθούν σε διπλωματικό και πεδίο.

Εκείνοι που έχουν θεμελιώσει την πολιτική τους ύπαρξη στην εχθρότητα προς την Τουρκία, βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο με προβοκατόρικες ενέργειες και ρητορική. Η προσδοκία μας είναι οι Έλληνες πολιτικοί και στρατιωτικοί να εγκαταλείψουν αμέσως τις αδιάλλακτες και προκλητικές στάσεις τους που γίνονται για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς, να επικεντρωθούν στην επίλυση προβλημάτων μέσω διαλόγου και να διδαχθούν από την ιστορία, ειδικά από όσα συνέβησαν στις 9 Σεπτεμβρίου 1922. Όσοι θέλουν το μέλλον τους να είναι καλό, πρέπει να απομακρυνθούν από τα λάθη του χθες και του σήμερα. Η ελπίδα μας. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος είναι η θάλασσα της φιλίας είναι η δίκαιη κατανομή όλου του πλούτου».

Ο Χουλουσί Ακάρ επεσήμανε επίσης πως «πως παλιά ήταν πέντε οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τώρα προστέθηκαν άλλες 4 και έχουν συνολικά 9 βάσεις στην Ελλάδα και προσθέτει: «αναφέρεται ότι η Αλεξανδρούπολη σχεδιάζεται ως κέντρο LNG και logistics. Αυτό λέγεται. Ωστόσο, η άμυνα και η ασφάλεια είναι επίσης θέμα παρακολούθησης και πρόληψης . Αυτό ειπώθηκε.Μπορεί να χρησιμοποιηθούν (οι βάσεις) με άλλο τρόπο; Nαι! Άρα θα παρακολουθούμε και θα λαμβάνουμε μέτρα. Η άμυνα και η ασφάλεια είναι ένας τομέας που δεν μπορεί να επουλωθεί οποιοδήποτε λάθος»

Η τουρκική εφημερίδα υπενθυμίζει επίσης στο δημοσίευμα ότι όταν η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Κριστίν Λάμπρεχτ δήλωσε ότι η Ελλάδα έφερε στην ημερήσια διάταξη τον επεκτατισμό της Τουρκίας σε μια συνάντηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ είπε: «Ποιος είναι επεκτατικός; Είναι η Ελλάδα που έχει τριπλασιάσει την επικράτειά της από την ίδρυσή της ή η Τουρκία που σέβεται την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων της;» και έδωσε αυτόν τον χάρτη. Αφού εξέτασε τον χάρτη, η Γερμανίδα υπουργός είπε «Ουδέν σχόλιο» και ο Χουλουσί Ακάρ είπε «Όχι ουδέν σχόλιο. Κανένα σχόλιο σημαίνει όχι. Πρέπει να το συζητήσουμε».